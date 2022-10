Ogromny diament trafi na licytację. Cena wywoławcza to jeden dolar

Jeden z największych diamentów świata został zaprezentowany potencjalnym klientom w Dubaju przez amerykańską firmę Sotheby's. Kamień nazwany Golden Canary (złoty kanarek) o wadze 303,1 karata będzie oferowany na licytacji w Nowym Jorku.

Historycznie kamień miał 407 karatów i był znany pod nazwą Niezrównany Diament. Następnie poddano go obróbce i docięto na kształt gruszki, co pozwoliło wydobyć głębię odbicia światła i wyeksponowało jaśniejszą barwę. Obecnie dominujące kolory to ciemny brąz oraz żółty. Klejnot należy do największych oszlifowanych diamentów na świecie, które został wystawiony na sprzedaż.

Według Gemological Institute of America diament o wadze 303,1 karata jest pozbawiony jakichkolwiek skaz, co zdecydowanie podnosi jego wartość.

Obiekt wystawiany jest obecnie w salonie ekspozycyjnym Sotheby's w Dubaju, a w kolejnych dniach będzie go można oglądać w Tajpei, Hongkongu i Genewie. Po czym trafi do Nowego ,Jorku gdzie będzie główną atrakcją licytacji kamieni i biżuterii, która została zaplanowana na 7 grudnia tego roku.

- Mamy wyjątkowy rok, jeśli chodzi o oferty kolorowych diamentów na globalnych aukcjach biżuterii, ponieważ popyt stale stale rośnie - mówi szef działu biżuterii Sotheby's America Quing Brunning.

W licytacji gruszkowego diamentu będzie mógł wziąć udział praktycznie każdy, bowiem cenę wywoławczą wyznaczono na 1 dolara amerykańskiego. Osoby uczestniczące zdalnie będą musiały wykupić dostęp do linii telefonicznej. Organizatorzy spodziewają się, że potencjalny nabywca zapłaci za diament około 15 milionów dolarów.

