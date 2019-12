Opakowanie to nie taka prosta sprawa. Zobaczcie, co zrobił polski gigant, by być eko

Eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w 2019 roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment (NPEGC), to jeden z filarów zmian zachodzących w LPP. We wrześniu 2019 r. foliowe torby zakupowe zniknęły z salonów w Polsce, a do 2025 r. firma wyeliminuje niepodlegające cyrkularności opakowania z całej sieci sprzedaży i łańcucha dostaw. Będzie korzystać wyłącznie z plastiku spełniającego jedno z kryteriów - w 100 proc. nadającego się do ponownego użycia, poddającego się recyklingowi lub kompostowaniu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat LPP zainicjowało szereg działań proekologicznych.

W swoich kolekcjach wykorzystuje ekologiczne materiały, dostawy e-commerce marek Reserved i Mohito realizowane są tylko w opakowaniach wykonanych z makulatury, a w kilkudziesięciu salonach Reserved, Mohito i House prowadzona jest zbiórka odzieży używanej, trafiającej do osób potrzebujących.

Firma kontroluje także bezpieczeństwo i wpływ na otoczenie w łańcuchu dostaw - od 2013 roku gdańska spółka przeznaczyła na ten cel ponad 20,5 mln zł, a od 2017 r. pracuje nad udoskonalaniem opakowań - by były użyteczne, łatwe w obsłudze i proekologiczne.