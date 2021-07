Otwarcie galerii handlowych nie zaszkodziło Answear.com

Po otwarciu galerii handlowych powrót wielu ludzi do zakupów w kanale offline był czymś naturalnym. Jako firma pure e-commerce, nie odczuliśmy tego zbyt mocno, co potwierdzają wyniki za II kwartał - mówi Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com. Modowy e-commerce zwiększył sprzedaż online o 37 proc. rdr. w II kwartale 2021 r.

Ważnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż w II kwartale było także luzowanie obostrzeń, które skutkowały powrotem do biur, otwarciem restauracji, możliwością podróżowania czy zezwoleniem na imprezy plenerowe, co naturalnie wywołało potrzebę zakupową.- Staramy się rozwijać naszą platformę. Ciągle dodajemy nowe kolekcje do naszych katalogów, nie zapominając przy tym o rozwoju własnej marki Answear.Lab, oraz o rozwoju technologii która jest niesłychanie ważnym elementem, istotnie wpływającym na skuteczność naszego biznesu. Czujemy, że klienci to doceniają, dzięki czemu nasze wyniki stale się poprawiają. W najbliższej przyszłości planujemy wejście na nowe rynki, co jeszcze bardziej zwiększy zakres naszej działalności i umocni naszą pozycję w regionie CEE. - dodaje Krzysztof Bajołek.Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami. Sklep oferuje około 94 tys. produktów z ponad 400 światowych marek.Firma udanie zadebiutowała na początku roku na warszawskiej giełdzie. Oferta publiczna objęła akcje nowej emisji o wartości około 45 mln zł, a całe IPO łącznie z akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowych akcjonariuszy sięgnęło ponad 80 mln zł.Debiut cieszył się wręcz rekordowym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Jak mówił w wywiadzie dla WNP.PL dyrektor finansowy Answear.com Jacek Dziaduś, najmocniej przemówiła do inwestorów strategia firmy, działającej na gorącym rynku e-commerce.- Nasza strategia zakłada, że będziemy największym graczem e-commerce sprzedającym modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - mówił w rozmowie z WNP.PL dyrektor finansowy Answear.com Jacek Dziaduś.Czytaj więcej: Kolejna gwiazda e-commerce - po debiucie mierzą wysoko