Pandemia kosztowała CCC miliard złotych

Grupa CCC zakończyła drugi kwartał przychodami na poziomie blisko 1,3 mld zł, czyli niższymi o 21 proc. niż rok wcześniej, co było efektem pandemii. - Zamknięcie sklepów na 7 tygodni oraz głębokie tąpnięcie na poziomie odwiedzalności sklepów skutkowało utratą przez firmę ok. 1 mld zł wpływów - mówi w komentarzu do wyników Grupy za II kwartał Marcin Czyczerski, prezes CCC.

Stopniowy powrót do handlu

Boom na e-commerce

Optymalizacja powierzchni handlowej

- W 2 kwartale wykonaliśmy ogromną pracę z naszymi partnerami właścicielami galerii w zakresie renegocjacji warunków czynszowych. Przyspieszyliśmy jeszcze bardziej rozwój e-commerce i wszelkich cyfrowych punktów styku z klientem. Chcemy wygrać dla nas, dla CCC, to unikalna szansa, która się pojawiła na rynku – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC ds. rozwoju i strategii.W wynikach drugiego kwartału 2020 grupa rozpoznała rezerwy na wydatki restrukturyzacyjnew kwocie 147 mln zł. Rezerwy te związane są głównie z działaniami dotyczącymi zamknięć wybranych sklepów na rynku niemieckim, finalizacją aktywności w zakresie sponsoringu sportowego oraz z jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem. Koszty (z uwzględnieniem rezerw) ukształtowały się na poziomie 732 mln (+4 proc. r/r). W rezultacie, po uwzględnieniu rezerw na wydatki restrukturyzacyjne, CCC odnotowała w drugim kwartale wynik EBIT oraz EBITDA na poziomie odpowiednio -112 i 40 mln zł.Od 20 kwietnia restrykcje dotyczące sprzedaży stacjonarnej były stopniowo znoszone. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się systematycznie poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa konwersja oraz liczba produktów na paragonie porównując rok do roku. W okresie czasowego zamknięcia sklepów grupa realizowała sprzedaż poprzez kanał e-commerce, który w efekcie odnotował w drugim kwartale dynamiczny, 79-proc. wzrost r/r. Udział przychodów online w sprzedaży Grupy w II kwartale 2020 wzrósł do 48 proc. (vs. 21 proc. rok wcześniej).W związku z wyzwaniami rynkowymi związanymi z pandemią Grupa istotnie przyspieszyła rozwóje-commerce, uruchamiając platformy online i aplikacje na nowych rynkach zagranicznych. Sklep ccc.eu ruszył na 3 nowych rynkach (Rumunia, Austria, Węgry), podobnie jak aplikacja CCC. W efekcie, istniejąca od ponad roku platforma ccc.eu, dostępna dziś w 6 krajach, odnotowała w drugim kwartale ponad 200 proc. wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego kwartału. W maju br. ccc.eu miało rekordową sprzedaż na poziomie blisko 40 mln zł. Sklep online odnotowuje poziom nawet 13,5 mln wizyt klientów miesięcznie.Czytaj także: Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną - Czas pandemii pokazał siłę handlu internetowego. Po wymagającym marcu, w którym klienci skupiali się na zakupach niezbędnych produktów, kolejne miesiące pokazywały wzrosty sprzedażyi poprawiające się nastroje konsumenckie. Okres pandemii spowodował zmianę trendów zakupowych, nieoczywiste kategorie stały się popularne i zanotowaliśmy w nich duże wzrosty. Pojawili się klienci, którzy dotąd nie preferowali tej formy zakupów, spodziewamy się, że część z nich zostanie już z nami na stałe – mówi Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl.Eobuwie wypracowało przychody na poziomie 532 mln zł (+52 proc. r/r), na co wpłynęła wysoka liczba zamówień – łącznie ok. 2,8 mln (w tym 64 proc. z urządzeń mobilnych). Po słabszym marcu 2020 w kwietniu, maju i czerwcu eobuwie notowało istotne wzrosty sprzedaży (odpowiednio o 28 proc., 71 proc., 60 proc. r/r), przy wyższych marżach brutto i niższych kosztach marketingowych.Grupa planuje dalszy rozwój eobuwia, a także należącego do niego e-sklepu z odzieżą premium Modivo, który kontynuuje szybki rozwój i zakończył drugi kwartał sprzedażą w wysokości 49 mln zł.- Pandemia pokazała nam jeszcze wyraźniej, że przyspieszenie rozwoju e-commerce musi iść w parzez podniesieniem wydajności procesów logistycznych. I nam się to udało. Logistyka przez miniony kwartał utrzymywała wysoką sprawność operacyjną i realizowała wszystkie przyjęcia i wysyłkiw kierunku e-commerce i sklepów. Jeszcze w czasie zamknięcia handlu wymieniliśmy niemal cały asortyment w sklepach, aby zapewnić zatowarowanie odpowiednie do oczekiwań klientów, którzy odwiedzają nas po odmrożeniu gospodarki - mówi Mariusz Gnych, wiceprezes zarządu CCC ds. logistyki i produkcji.Jedna z najszybciej rosnących i najlepiej sprzedających się (w pierwszej cenie) marek w Grupie - DeeZee również przyspieszyła swój rozwój w okresie pandemii, otwierając w ostatnim kwartale platformę online na 4 nowych rynkach (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). W drugim kwartale DeeZee odnotowała sprzedaż na poziomie 19 mln zł (wzrost o 73 proc. r/r) oraz wysoką rentowność operacyjną na poziomie kilkunastu procent.Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec drugiego kwartału 2020 roku wynosiła 761 tys. mkw., co oznacza, że rok do roku zwiększyła się o blisko 8 proc. (59 tys. mkw.). Z kolei od początku 2020 roku wzrosła tylko o 2 tys. mkw. Jest to zgodne ze strategią, która zakłada optymalizację powierzchni handlowej. Ze względu na niepewność związaną z koronawirusem, spółka znacznie ograniczyła plan otwarć w dalszej części roku (zapowiadane wcześniej 60 tys. mkw. netto w 2020 roku). Najszybciej rosnącą powierzchnią handlową były sklepy eobuwie (+13 sklepów omnichannelowych r/r).Na koniec kwietnia 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 23 sprzedaż prowadzona jest w 1208 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 60 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.