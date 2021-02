Pandemia wciąż dusi przemysł odzieżowy

Nadzieje w światowym przemyśle odzieżowym odżyły w ubiegłym roku tylko na krótko. Kolejna fala pandemii i kolejne obostrzenia sprawiły, że detaliści tną zamówienia, a fabryki odzieżowe pracują na pół gwizdka a towar i tak trafia do magazynów.

Kolejna fala lockdownu sprawiła, że w branży odzieżowej rosną zapasy i spadają nowe zamówienia.

To problem dla producentów, którzy i tak wykorzystują już tylko część swoich mocy przerobowych.

Jeśli obostrzenia się przedłużą 2021 rok może być kolejnym rokiem spadku sprzedaży.

Oczywiście nigdy nie jest tak, że magazyny są wyprzedane do zera, ale zapasy są dwukrotnie wyższe niż w przedpandemicznych czasach. Brytyjska sieć odzieżowa Primark szacuje, że wartość niesprzedanej odzieży to ok. 150 mln funtów z kolekcji wiosna/lato 2020 i kolejne 200 mln funtów z obecnego sezonu jesienno-zimowego.



Skoro odzież zalega w magazynach, to i nowe zamówienia są znacznie mniejsze niż jeszcze rok wcześniej – o zmniejszeniu zamówień w ramach wiosennej kolekcji poinformowali już brytyjski Marks & Spencer i niemiecki Hugo Boss. Jednocześnie niektórzy detaliści zabiegają o odroczenie płatności na rzecz fabryk.

Mniejsze zamówienia to kłopot dla fabryk

Top z kolei przenosi kłopoty na producentów i gospodarki takich krajów jak Bangladesz, dla których produkcja odzieży to jeden z głównych segmentów lokalnej gospodarki. Pięćdziesiąt fabryk przebadanych przez Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Odzieżowych Bangladeszu stwierdziło, że w tym sezonie otrzymało o 30 proc. mniej zamówień niż zwykle - przede wszystkim za sprawą obostrzeń w Europie wprowadzanych przed Bożym Narodzeniem i obecnie.



- Zamówienia przychodzą zwykle z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Ale nie ma zamówień na marzec - powiedział cytowany przez Reutersa Shahidullah Azim, właściciel fabryki z Dhaki, którego klienci to detaliści z Ameryki Północnej i Europy. - Działamy na 25 proc. wydajności. Mam kilka zamówień zapewniających działanie fabryki do lutego. Nie wiem, co nas czeka w przyszłości. Trudno powiedzieć, jak przetrwamy - dodaje.

Kolejny marny rok?

Miran Ali, który reprezentuje Star Network, sojusz producentów w sześciu krajach azjatyckich i jest właścicielem czterech fabryk w Bangladeszu, boryka się z podobnymi problemami. - W tym momencie powinienem mieć pełny portfel zamówień przynajmniej do marca i patrzeć na przyzwoitą ilość zamówień na nadchodzącą jesień/zimę. Ale powoli to idzie - powiedział Reuterowi.



Asif Ashraf, inny właściciel fabryki w Dhace, który produkuje ubrania dla światowych detalistów, narzeka na trudności z dostosowaniem biznesu od obecnych warunków. - Wyprodukowaliśmy materiał i jesteśmy gotowi do szycia ubrań, ale otrzymaliśmy informacje, że zamówienie jest wstrzymane – stwierdził.



Warto pamiętać, że branża ma za sobą dramatyczny rok. Jak podaje Euromonitor sprzedaż spadła o 17 proc. w porównaniu do 2019 roku. A perspektywy nie rysują się w zbyt jasnych barwach. Szacunki na 2021 r. wahają się od pesymistycznych prognoz 15 proc. spadku sprzedaży od McKinsey do 11 proc. wzrostu przewidywanego przez Euromonitor.