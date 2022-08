Pandora kończy z naturalnymi i stawia na syntetyczne diamenty

Największy na świecie producent biżuterii Pandora ogłosił otwarcie zakładu produkującego diamenty.

W zeszłym roku Pandora ogłosiła koniec sprzedaży naturalnych diamentów. Powodem są koszty; diamenty syntetyczne są o 30 proc. tańsze niż naturalne. Co więcej, Pandora chce mieć pewność, że nie sprzedaje produktów pochodzących ze stref konfliktu.

Rok temu nowa kolekcja biżuterii Pandory z syntetycznymi kamieniami pojawiła się pilotażowo w Wielkiej Brytanii, teraz ma być także dostępna w 269 sklepach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także internecie.

W produkcji diamentów syntetycznych mieszanina gazów węglowodorowych podgrzewana jest do 800 stopni Celsjusza, co pobudza atomy węgla do warstwowego osadzania się na małym diamentowym ziarnie. Zdaniem Pandory emisja dwutlenku węgla w produkcji diamentów jest niższa niż w trakcie ich wydobycia.

Duńska Pandora w ubiegłym roku wyprodukowała 85 milionów sztuk biżuterii i sprzedała 50 tys. diamentów.

