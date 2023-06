Pepco chce w tym roku otworzyć 550 nowych sklepów

Wyniki za I półrocze 2023 r. były lepsze niż w ubiegłym roku, przy założeniu stałego kursu walutowego – czytamy w komunikacie grupy Pepco. Przychody wzrosły o 22,8 proc. do poziomu 2,8 mld euro, a bazowa EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) o 11 proc. do 377 mln euro.

W pierwszej połowie roku we wszystkich formatach sklepów utrzymywała się silna dynamika handlu. Sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosła łącznie o 11,1 proc., w Pepco o 15,8 proc., a w Poundland Group o 4,9 proc. – czytamy w sprawozdaniu finansowym za półroczny okres zakończony 31 marca 2023 r.

Łączna liczba sklepów na koniec pierwszego półrocza wyniosła 4 127, co oznacza wzrost o 12 proc. w ujęciu rok do roku, co wynikało głównie ze wzrostu liczby placówek sieci Pepco w Europie Zachodniej.

- W omawianym okresie otworzyliśmy 166 nowych sklepów netto i jesteśmy przekonani, że osiągniemy zakładany cel, jakim jest otwarcie co najmniej 550 nowych sklepów w bieżącym roku obrotowym, w ramach naszego ukierunkowanego i rentownego programu otwierania sklepów – powiedział dyrektor generalny (CEO) Pepco Group Trevor Masters.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 134 mln euro, był niższy o 5,7 proc. w ujęciu rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, odzwierciedlając inwestycje w sklepy, ekspansję i związane z tym koszty łańcucha dostaw, w warunkach podwyższone inflacji – poinformowało Pepco.

- Grupa poczyniła znaczne postępy w realizacji przyjętych celów strategicznych w tym półroczu, odnotowując jednocześnie zarówno wzrost przychodów jak i bazowego wyniku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) – podkreślił Trevor Masters.

- Inflacja w Europie Środkowej utrzymuje się na podwyższonym poziomie, w związku z czym w III kwartale działalność w sklepach Pepco pozostawała wyzwaniem - dodał.

Pepco to europejska sieć detaliczna oferującą odzież i produkty dla domu w niskich cenach.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od maja 2021 roku. Największym akcjonariuszem jest IBEX Retail Investments (Europe) Ltd., który posiada 72,3 proc. udziałów.

