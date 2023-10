Pepco chwali się rekordową liczbą nowych sklepów

Według wstępnych wyników w zakończonym 30 września roku obrotowym 2023 grupa Pepco otworzyła rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów. Do liczby nowych sklepów dołożyło się 48 nowych sklepów sieci Dealz w Polsce.

Grupa Pepco otworzyła w roku obrotowym 2023 668 sklepów, z czego 556 przypadło na markę Pepco.

Przychody grupy w całym roku obrotowym wyniosły 5,649 mld euro, co oznacza wzrost o 17,7 proc.

firma spodziewa się osiągnięcia bazowej EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) na poziomie ok. 750 mln euro.

Sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych Pepco (właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii) opublikowała komunikat dotyczący wstępnych wyników za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 r.

- Wyniki Grupy w minionym roku były mieszane z uwagi na trudne otoczenie rynkowe. Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęliśmy silny dwucyfrowy wzrost przychodów, co przełożyło się na rekordowe przychody całej grupy. Zwiększymy zyski rok do roku i osiągniemy najwyższy w historii wynik EBITDA na poziomie ok. 750 mln euro - powiedział Andy Bond, prezes grupy Pepco. Firma jest właścicielem marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii.

Grupa otworzyła rekordową liczbę nowych sklepów

W roku obrotowym 2023 grupa Pepco otworzyła 668 sklepów, z czego 556 przypadło na Pepco, a 112 na Poundland. Minimalny cel pod tym względem wynosił 550 placówek. Firma weszło na kolejny, 19. rynek, otwierając we wrześniu 9 nowych sklepów w Bośni i Hercegowinie. W Portugalii, gdzie grupa rozpoczęła działalność latem tego roku, działa już 14 sklepów.

W przypadku Poundland uruchomienie 62 nowych sklepów netto w IV kwartale w dużej mierze było efektem rozwoju Dealz Poland, który otworzył w kraju 48 nowych placówek. Dealz na koniec roku miał łącznie 283 sklepy.

- W ostatnim kwartale sytuacja handlowa na rynkach, na których działa Pepco, uległa znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odnotowaliśmy słabszą sprzedaż, niższą niż zakładano marżę brutto i wyższe koszty, co poskutkowało niższym poziomem rentowności na naszych głównych rynkach, czemu już przeciwdziałamy - powiedział Andy Bond.

Pogorszenie sytuacji handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Przychody grupy w całym roku obrotowym wyniosły 5,649 mld euro, co oznacza wzrost o 17,7 proc. przy założeniu stałych kursów walutowych, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży Pepco o 24,8 proc. i Poundland Group o 8,4 proc.

Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły w całym roku obrotowym o 6,0 proc. Przychody Pepco w ujęciu LFL spadły o 2,4 proc. w IV kwartale z uwagi na raportowaną wcześniej trudną sytuację dla handlu, spadek przychodów nastąpił sierpniu i pogłębił się we wrześniu. W pełnym roku obrotowym, przychody LFL wzrosły o 6,3 proc. Wyniki Grupy Poundland w warunkach porównywalnych wzrosły o 4,1 proc. w IV kwartale oraz o 5,6 proc. w całym roku obrotowym

Grupa spodziewa się osiągnięcia bazowej EBITDA (MSSF 16) dla roku obrotowego 2023 na poziomie ok. 750 mln euro (wobec 731 mln euro w roku obrotowym 2022) przy założeniu stałego kursu walutowego.

"Wynik ten odzwierciedla słabszą niż oczekiwano sprzedaż w IV kwartale na rynkach Pepco, niższą marżę brutto z uwagi na wolniejszą sprzedaż starszych towarów, a także wpływ wyższych kosztów, częściowo odzwierciedlających inwestycje w rekordową liczbę nowych sklepów uruchomionych w czwartym kwartale. Utworzyliśmy również dodatkową rezerwę na zapasy, aby usprawnić sprzedaż nadwyżek" - podała spółka w komunikacie.

Pepco chce się skupić na działalności w Europie Środkowo-Wschodniej

W w dniach 17-18 października tego roku Pepco organizuje w Warszawie Dzień Rynków Kapitałowych (CMD), którego gospodarzami będą prezes Andy Bond i dyrektor finansowy Neil Galloway.

- Podczas zbliżającego się Dnia Rynków Kapitałowych przedstawię moje kluczowe priorytety, które obejmują ponowne skupienie się na klientach w naszej podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, wdrożenie bardziej ukierunkowanego planu wzrostu na rynkach, na których jesteśmy obecni, oraz przyspieszenie przekształcenia Grupy w jedną, zintegrowaną firmę. W ten sposób zamierzamy poprawić rentowność i zdolność do generowania gotówki w naszej ugruntowanej działalności oraz zapewnić bardziej zrównoważony wzrost powiedział Andy Bond, który funkcję prezesa grupy Pepco pełni od 12 września tego roku.