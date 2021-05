Pepco publikuje prospekt emisyjny

Pepco Group publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną do 102.718.447 akcji zwykłych z ceną w przedziale od 38 zł do 46 zł za akcję. Cena maksymalna w zapisach dla Inwestorów Indywidualnych wynosi 46 zł za akcję, co przekłada się na uśrednioną wartość spółki na poziomie 24,15 mld zł.

Grupa ma jasno przyjętą strategię, zakładającą zwiększenie w perspektywie długoterminowej liczby sklepów PEPCO i Dealz w całej Europie o ponad 8000.



Oferta publiczna skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% łącznej liczby akcji. Zakładane wpływy brutto z oferty będą wynosiły 4,725 mld zł a w przypadku sprzedaży wszystkich akcji.

Spółka i główny akcjonariusz obowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozpoczęcia notowań.



