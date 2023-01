Pepco sporo zarobiło na święta

Grupa Pepco, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, opublikowała wybrane wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023, zakończony 31 grudnia 2022 r.

W I kwartale roku obrotowego 2023, zakończonym 31 grudnia 2022 r., we wszystkich markach grupy Pepco, po bardzo udanym okresie świątecznym, odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży, przewyższające wynikami średnią dla szerokiego rynku.

Przychody Pepco za wyniosły 1 654 mln euro, co oznacza wzrost przychodów rok do roku o 27 proc. przy stałym kursie walutowym i o 24 proc. przy uwzględnieniu kursów rzeczywistych.

Kontynuowano otwarcia nowych sklepów wszystkich marek grupy – w tym roku obrotowym przybyło 105 sklepów.

W I kwartale roku obrotowego 2023, zakończony, 31 grudnia 2022 r., firma Pepco kontynuowała realizację programu przyspieszonej ekspansji sklepów. Grupa planuje uruchomić 550 nowych sklepów w roku obrotowym.

W pierwszym kwartale 2023 roku grupa otworzyła 105 nowych sklepów w tym na całkiem nowym rynku w Grecji. Firma przekształca również część swoich sklepów Pepco w Dealz. To strategia realizowana m.in. w Polsce.

Po sukcesach pilotażu w Polsce pora na kolejne rynki

- Oprócz programu otwarć, w I kwartale dokonaliśmy odnowienia 37 sklepów Dealz. To kontynuacja programu „Diamond” polegającego na modyfikacji sklepów oraz uzupełnieniu ich asortymentu o produkty chłodzone i mrożone. Szeroko zakrojona modernizacja około 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej pod hasłem "New Look", dotychczas testowana we Wrocławiu i Warszawie, ruszy w pełni w styczniu 2023 roku - czytamy w komunikacie wynikowym.

W Hiszpanii grupa odnotowała dobre wyniki nowego formatu sklepów Pepco Plus. Oferują one pełną gamę odzieży Pepco i produktów ogólnego przeznaczenia oraz dodatkowo produkty FMCG, dostępne dotychczas w sklepach Grupy Poundland (pod marką Dealz). Do końca bieżącego roku obrotowego uruchomionych ma zostać do 80 kolejnych sklepów Pepco Plus.

Wzrost w I kwartale według porównywalnej bazy „like-for-like” (LFL) wyniósł 13 proc. rok do roku, przy uwzględnieniu stałych kursów walut. Wszystkie marki Grupy odnotowały wyraźny wzrost sprzedaży rok do roku: Pepco: +19,7 proc. LFL oraz Grupa Poundland +4,4 proc. LFL.

- Odnotowaliśmy dobre wyniki w Europie Zachodniej, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. W tym kwartale dokonaliśmy też mocnego otwarcia w Grecji. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie działalności w Portugalii wiosną 2023 roku. Z ekscytacją przyglądamy się perspektywom dla Dealz w Polsce, gdzie kontynuujemy szybką ekspansję i gdzie w pierwszym kwartale uruchomiliśmy 16 nowych sklepów - mówi Trevor Masters, prezes Pepco Group.

Kontynuacja dobrych wyników sprzedaży. Święta to odbicie

W I kwartale tego roku grupa odnotowała rekordowe dzienne wyniki sprzedaży we wszystkich swoich markach. W szczególności widoczne było to w sklepach Pepco w okresie świątecznym.

- Nadal osiągaliśmy lepsze wyniki niż szeroki rynek w całej Europie. Skorzystaliśmy z odpowiedniego, odbudowanego poziomu zapasów, co pozwoliło nam zaspokoić silny popyt - dodaje Trevor Masters.

Prezes grupy zauważa także, że pomimo podwyższonej inflacji na wszystkich rynkach, na których działają sklepy spółki, w przypadku odzieży i obuwia jest ona wyraźnie niższa od głównego wskaźnika wzrostu cen.

