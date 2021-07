Pepco w trzy miesiące zarobiło ponad miliard euro. Gwałtowny wzrost przychodów

Pepco Group, do którego należą sieci Pepco oraz Poundland/Dealz, miała w III kwartale roku obrotowego 2020/21, zakończonym 30 czerwca 2021 r., ponad 1 mld euro przychodów, co oznacza wzrost o 46,7 proc. w ujęciu rocznym.

Pepco, Poundland i Dealz wobec kryzysu

- Jednakże dzięki bezpośrednim relacjom z dostawcami i wytwórcami na Dalekim Wschodzie, jesteśmy w stanie stale monitorować i szybko podejmować działania by zapewnić najlepsze ceny na wszystkich naszych rynkach - dodaje szef Pepco.Pepco, jako sieć detaliczna oferująca towary niebędące artykułami pierwszej potrzeby, najbardziej odczuła skutki zamknięcia sklepów w związku z Covid począwszy od marca 2020 r., przy czym najbardziej widoczne było to w trzecim kwartale ubiegłego roku, w którym utracono prawie 23 proc. tygodni handlowych.Zamknięcia na początku trzeciego kwartału bieżącego roku były mniej dotkliwe, a stopniowe ponowne otwarcia przyczyniły się do znacznego wzrostu wyniku LFL (z ang. like-for-like - miara wzrostu sprzedaży/przychodu/zysków, wyliczana dla tej samej bazy handlowej, bez uwzględnienia np. przejęć, połączeń, podziałów, zamknięcia czy zbycia sklepów), uwzględniając niską bazę w roku ubiegłym.Ograniczenia w handlu były stopniowo łagodzone w ciągu okresu sprawozdawczego, czyli trzeciego kwartału obrotowego zakończonego 30 czerwca 2021 r. Na początku kwartału zamkniętych było 1 075 (33 proc.) sklepów w 11 regionach, po czym, do 27 czerwca, nastąpiło pełne otwarcie i związane z tym odbicie sprzedaży.Z kolei Poundland, jako sieć detaliczna oferująca artykuły pierwszej potrzeby, była w stanie prowadzić działalność handlową przez cały czas kryzysu Covid, aczkolwiek w okresach największych ograniczeń odnotowywał znacznie mniejszy napływ klientów. Podobnie jak w przypadku Pepco, najbardziej ucierpiał trzeci kwartał ubiegłego roku obrotowego, kiedy to w kwietniu 2020 r. zamknięto najwięcej, bo 142 sklepy.Pion Dealz nadal dobrze się rozwija, klienci polubili jego ofertę, a ekonomika modelu biznesowego pozwoliła na przyspieszenie programu otwierania nowych sklepów. W ciągu omawianego kwartału otwarto 24 sklepy Dealz, co zwiększyło ich liczbę o 53 proc. w stosunku do stanu na koniec roku, łącznie do 147. Naszym zamiarem pozostaje otwarcie do 70 nowych sklepów w ciągu całego roku obrotowego.Przychody sieci Poundland zostały wsparte dobrymi wynikami ostatnio rozszerzonych kategorii odzieży i artykułów gospodarstwa domowego oraz wprowadzeniem nowej oferty artykułów mrożonych i chłodzonych do 42 sklepów w ciągu kwartału (91 YTD). Kontynuowano rozszerzanie asortymentu produktów o towary w cenach powyżej i poniżej 1 funta, przy czym udział wyrobów o zróżnicowanych cenach we wszystkich kategoriach artykułów szybko zbywalnych i ogólnego przeznaczenia doprowadził do wzrostu przychodów o 23 proc. (w roku obrotowym 2020 było to 16 proc.).Pepco Group istnieje od 2015 r. i ma obecnie około 3 400 sklepów w 16 krajach, wliczając w to Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Wielką Brytanię, Republikę Irlandii i Hiszpanię.W skład zatrudniającej około 35 tys. osób Grupy wchodzą dwie, niezależne od siebie sieci handlowe – paneuropejska Pepco i działająca w Wielkiej Brytanii Poundland, która poza tym krajem jest obecna pod marką Dealz. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.Akcje Pepco Group N.V. w maju 2021. r. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.