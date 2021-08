Plantwear wraca do wzrostów

Plantwear, mimo przejściowych kłopotów wynikających z awarii Facebook'a, realizuje swoją strategię. Notowany na NewConnect polski producent akcesoriów lifestylowych z drewna rozwija kolejne serwisy e-commerce i przygotowuje się do dalszej rozbudowy hub’u e-commerce.

II kwartał br. był kolejnym z rzędu, w którym to największy udział w przychodach Plantwear miała drewniana biżuteria oraz akcesoria - wygenerowały one łącznie ponad 1 mln zł przychodów, sprzedając się w liczbie 15,6 tys. sztuk. Na drugim miejscu znalazły się drewniane zegarki, przynosząc spółce 0,6 mln zł przychodu. Dobry wynik odnotował także Giftbay - spółka zależna odnotowała blisko 0,2 mln zł sprzedaży z personalizowanych upominków.Jak informuje Plantwear, jego zespół e-commerce kontynuuje prace nad rozwojem kolejnych serwisów e-commerce, a dział projektowy opracowuje koncepcje kolejnych produktów przygotowując je do wdrożenia. Liczba prowadzonych serwisów e-commerce do końca 2021 roku powinna wzrosnąć o cztery kolejne pozycje, w tym m.in. projekt Loxol.Przygotowywany jest także kolejny krok w celu dalszej, sprawnej budowy hubu e-commerce, jakim ma być przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ‘Plantwear’ do spółki zależnej.Plantwear to notowany na NewConnect polski producent akcesoriów lifestylowych z drewna m.in. biżuterii, zegarków i okularów. Obecna na rynku od 2013 roku spółka w swoich strukturach ma również markę Giftbay – platformę oferującą spersonalizowane prezenty oraz gadżety, a także JustPlants - sklep e-commerce z roślinami doniczkowymi w designerskiej oprawie.