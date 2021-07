Po pandemicznym zahamowaniu. Rewolucja w polskiej grupie modowej

Modowa grupa VRG po pandemii przygotowała nowy start dla swoich marek, takich jak Wólczanka, Vistula czy W. Kruk. O inwestycjach, planach dla poszczególnych brandów i grze polskich piłkarzy na Euro 2020 rozmawiamy z Radosławem Jakociukiem, wiceprezesem VRG odpowiedzialnym za działalność operacyjną i piony marek, oraz Michałem Zimnickim, wiceprezesem VRG odpowiedzialnym za finanse, IT i logistykę.

- Jeżeli chodzi o perspektywę finansową, to mamy dość mocną pozycję płynnościową - i to się nie zmienia. Co więcej: te ostatnie, dobre miesiące wzmocniły tylko naszą pozycję w tej mierze.Gdyby doszło - czego wszyscy nie chcemy - do takiej sytuacji, że w IV kwartale wróciłyby obostrzenia dla handlu, to w finansach najważniejszym elementem dla Grupy będzie wejście w ten okres w dobrej kondycji. I z perspektywy lipca 2021 nie widzę żadnego zagrożenia dla nas, jeśli chodzi o płynność, nawet w przypadku realizacji czarnych pandemicznych scenariuszy, czyli kolejnych okresów wyłączenia handlu w sieci stacjonarnej.- Od strony operacyjnej z kolei najważniejszy dla nas element to zachowanie właściwiej struktury stocku, co możemy regulować przez zamówienia. Jak już wcześniej informowaliśmy, zamówienia na ten rok, zarówno na sezon wiosenny, jak i na sezon jesienno-zimowy, realizowane są bardzo ostrożnie i na bieżąco. Zamawiamy to, co sprzedamy, żeby nie przeszacować zamówień na kolejne sezony.Czyli najważniejsze pozostaje łączenie tych dwóch elementów - zachowania płynności finansowej i dostosowanie zamówień do popytu. Takie działania przynoszą efekty, co potwierdzają wyniki, więc będziemy się ich trzymać do końca roku.- Faktycznie okazał się on bardzo odporny na pandemię, co pokazał chociażby grudzień, kiedy - mimo lockdownu wprowadzonego w ważnych dla handlu dniach między świętami a Nowym Rokiem - udało się wypracować bardzo przyzwoite wyniki. Maj często nazywamy małym grudniem - ze względu na przypadające w tym miesiącu święto Dnia Matki czy komunie. W tym roku był to również "mocny miesiąc".Jeśli chodzi o plany dla tego segmentu, to będziemy dalej rozwijać sieć z wykorzystaniem własnego kanału sprzedaży, a także franczyzy. Jesienią ruszymy z kampanią marketingową, do której zaangażujemy nowe ambasadorki. Jak zwykle, pojawi się też w związku z tym kolekcja ambasadorska.Można zatem powiedzieć, że jeśli chodzi o segment jubilerski, wracamy do normalności. Potencjał do rozwoju jest tu jeszcze duży.- Nie chcemy psuć niespodzianki zespołowi W.Kruk, dlatego nie możemy tego zdradzić... Kampania rusza jesienią, więc zapewne już niedługo pojawią się pierwsze jej zapowiedzi w sieci.- Jeśli chodzi o segment fashion, to faktycznie był on mocno obciążony spadkiem sprzedaży w obszarze odzieży formalnej. Wraz z zamknięciem życia społecznego, po wygaszeniu imprez okolicznościowych i biznesowych, potrzeba posiadania odzieży formalnej została bardzo ograniczona.Jednak w VRG już jakiś czas temu zauważyliśmy trend rozwoju marek w kierunku mody casualowej. Kierunek ten obraliśmy w 2017 r. i konsekwentnie nim podążamy, co jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek, gdyby sprzedaż miała nie wrócić do takich wartości, jak w roku 2019.- Praktycznie całkowicie przebudowujemy markę Wólczanka, która wciąż jest kojarzona głównie jako marka koszulowa. Od sezonu wiosennego wprowadziliśmy wszystkie kategorie odzieżowe, zarówno bluzki, spodnie, jak i dzianiny. Mamy ofertę dla kobiet i dla mężczyzn. To wiąże się również z całkowitą zmianą formatu sklepów Wólczanki. Dotychczas były to średnio 40-metrowe lokale. W tej chwili idziemy w formaty 120-150 m kw.Pierwsze otwarcie takiego sklepu mamy już za sobą - w galerii Bonarka w Krakowie. Na ten rok planujemy kolejne 3-4 analogiczne debiuty.Jeśli chodzi o Vistulę: tu również na przełomie III i IV kwartału chcemy pokazać nowy format sklepu i nowe podejście do marki. Rozwijamy tu bardzo mocno nowe linie, takie jak linia Move czy linię sportową. Wchodzimy również w kolekcję damską. Vistula szuka nowych obszarów, co się wiąże z przemodelowaniem formatu sklepów i ich wizualnej strony.Najbardziej klasycznie podchodzimy do Bytomia. Marka ta to klasyczne krawiectwo. Zarówno obecny format sklepów, jak i ich wygląd wizualny pasuje do tego pozycjonowania, dlatego w tym przypadku zostaniemy na tej pozycji, na której jesteśmy.- W całkowitej powierzchni sklepów, wyrażonej w metrach kwadratowych, planujemy zakończyć ten rok na podobnej wartości, jak w latach ubiegłych, czyli w granicach 52-53 tys. m kw. Ale "pod spodem" będzie się sporo działo.Dalej zamykamy nierentowne sklepy, powiększamy istniejące salony lub zamieniamy na większe sklepy w tych samym galeriach. Te dwa trendy będą się równoważyć. Metry, których ubędzie ze względu na zamknięcia, skompensuje rozbudowa sklepów istniejących, jak również otwarcia w ramach sieci franczyzowej.Liczbowo zatem powinniśmy zamknąć rok w tym samym miejscu, natomiast ze zdecydowanie lepszą rentownością.- Omnichannel i e-commerce to obszary, na które mocno stawiamy. Dofinansowujemy własny e-commerce, ale również widzimy trendy światowe i wchodzimy we współpracę z zewnętrznymi platformami, jak Zalando, Limango czy eobuwie.pl.Jeśli chodzi o udział w sprzedaży online, to w rekordowym I półroczu 2020 r. sięgnął on 30 proc. sprzedaży ogółem; teraz to ok. 24 proc. Chcemy utrzymać właśnie taki, ponad 20-procentowy udział, przy mocnej sprzedaży offline'owej. Jednocześnie zakładamy, że wartościowo w tym roku pobijemy rekordowy 2020 rok.Bardzo dużo się dzieje obecnie również w kanale e-commerce'owym pod względem operacyjnym. Wdrażamy we wszystkich markach nowe silniki, czego konsekwencją jest uruchamianie aplikacji sprzedażowych.Inwestujemy także w rozwiązania logistyczne, które dzisiaj są bardzo istotne, ze względu na potrzebę sprostania rosnącej liczbie zamówień (by były one realizowane w jak najkrótszym czasie).Do tego w toku jest dużo projektów wspierających, takich jak chociażby wirtualna przymierzalnia czy lepszy kontent wideo.E-commerce jest naprawdę obecnie bardzo dynamicznym obszarem.- W tej chwili zakończyliśmy negocjacje i podpisaliśmy umowę z Zalando, gdzie wchodzą wszystkie nasze marki fashion. Mamy również ukończoną umowę z eobuwie.pl, gdzie jesteśmy z marką Vistula. Wszystkie marki fashion będą również w Limango. Rozpoczęliśmy też negocjacje o wejściu na tę platformę marki W.Kruk.Dla nas to pewnego rodzaju otwarcie nowego kanału sprzedaży.- W tej chwili skupiamy się na reorganizacji sieci sprzedaży i nakłady inwestycyjne będą głównie w tym obszarze. To przede wszystkim środki na infrastrukturę.- Jeśli chodzi o IT: skupiamy się teraz głównie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, tematami związanymi z infrastrukturą sieciową, z backupem. To są kwestie, które może na co dzień nie elektryzują, ale - biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie i znaczenie cyberbezpieczeństwa - chcemy tę dziedzinę doinwestować.- Planów dywidendowych spółka nie ogłaszała, bo należy pamiętać, że podstawą do wypłaty jest zdolność dywidendowa, czyli spółka musi przynosić zysk netto. Rok 2020 ze względu na problemy covidowe nie był mocnym rokiem dla spółki.Teraz przed nami rok 2021, a właściwie druga jego połowa. W zależności od tego, jak ona przebiegnie, będzie można podejmować decyzje co do rekomendacji dywidendowych - oczywiście z uwzględnieniem kwestii związanych z rozwojem. Jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.- Vistula po raz kolejny przygotowała strój formalny dla biało-czerwonych na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Odnotowaliśmy naprawdę bardzo dużo komentarzy, że nasza kadra dobrze wyglądała... My nie odpowiadamy za poziom sportowy, tylko za ich wygląd. Jeśli o to chodzi, to wyglądali bardzo dobrze.Piłka nożna to sport narodowy i myślenie sercem ma tu wyższość nad myśleniem głową. Podpisaliśmy kontrakt na kolejne lata i nadal będziemy wspierać naszą reprezentację. Dla marki takiej jak Vistula to naturalny obszar zainteresowania. Nie pozwolimy konkurencji go zająć.