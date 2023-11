Pogoda im sprzyja. Polska grupa modowa z odbiciem sprzedaży

Wraz z ochłodzeniem klienci wrócili do sklepów po cieplejsze ubrania, co przełożyło się na poprawę dynamiki sprzedaży grupy VRG w segmencie odzieżowym. Do wyniku stale dokłada się także segment jubilerski.

Po trudnym wrześniu modowa grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler czy W. Kruk, wypracowała w październiku 2023 r. o 6,1 proc. wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sprzedaż wyniosła 95,7 mln zł.

Ochłodzenie zmobilizowało klientów, rośnie sprzedaż odzieży

Tym samym, wraz z rozpoczęciem czwartego kwartału, grupa powróciła do pozytywnej dynamiki sprzedaży i to głównie dzięki odbiciu wyników segmentu odzieżowego. Firmie udaje się zbliżyć do zeszłorocznego wyniku, bo narastająco w dziesięciu pierwszych miesiącach tego roku sprzedaż VRG wyniosła 995,1 mln zł w porównaniu do 995,2 mln zł w roku ubiegłym.

– Cieszy nas powrót popytu oraz pozytywne przyjęcie przez klientów nowych kolekcji. Mieliśmy do czynienia z dobrym połączeniem kilku czynników – od zmiany w pogodzie, która dzięki ochłodzeniu zmobilizowała klientów do zakupów, przez dobry asortyment, zgodny z obecnym ID naszych marek, po efektywne działania marketingowe – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Obok ożywienia w modowym biznesie do wyniku sprzedażowego VRG konsekwentnie dokłada się też segment jubilerski, który zanotował w październiku 13,3-procentowy wzrost, osiągając przychody o wartości 49,9 mln zł.

Marża na sprzedaży w grupie wyniosła w październiku 55,2 proc. w porównaniu do 55,4 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Po dziesięciu miesiącach 2023 r. marża grupy wyniosła 54,3 proc. (0,8 p.p. więcej r/r).

Grupa VRG sprzedaje też coraz więcej w internecie

Kanały online odpowiadały w październiku za 15,2 proc. sprzedaży VRG (w porównaniu z 12,7 proc. rok wcześniej). Jak podkreśla prezes VRG, wynika to głównie z dobrego przygotowania marek na obecny sezon, tak pod względem oferty produktowej, jak i poprawy funkcjonalności sklepów internetowych. Do tego doszły kampanie marketingowe marek i współprace ambasadorskie z nowymi twarzami.

Po premierze kolekcji ambasadorskiej Discover yourself z Rafałem Jonkiszem oraz Rafałem Rulskim, marka Vistula intensywnie promowała ofertę odzieży skierowanej do kobiet. W Bytomiu zadebiutowała kolekcja BYTOM x JIMEK, która powstała we współpracy z kompozytorem Radzimirem Dębskim. W październiku został wprowadzony także nowy koncept Well Wólczanka, a W.Kruk kontynuował współpracę z Martyną Wojciechowską przy kolekcji ambasadorskiej Freedom Elements.

Spółka szykuje się też na nadchodzący sezon świąteczny, który tradycyjnie jest najbardziej intensywnym sprzedażowo i zapowiada prezentację nowej oferty produktowej na listopad i grudzień.

W październiku 2023 r. marki grupy VRG operowały na 52,7 tys. m2 powierzchni handlowej (o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej).