Zysk netto grupy Wojas w pierwszym półroczu 2023 r. był na poziomie 7,1 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 r. wyniósł on 5,4 mln zł. Grupa wskazuje na sezonowość sprzedaży obuwia i przypomina, że historycznie drugie półrocze było lepsze niż pierwsze.





Przychody grupy Wojas ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 178,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2022 były na poziomie 147,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 9,9 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r. do 10,4 mln zł w pierwszym półroczu 2023 r.

Głównym obszarem geograficznym działalności grupy Wojas jest sprzedaż krajowa. Udział tej sprzedaży w sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 96,4 proc. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 66,0 proc.

Na koniec czerwca 2023 r. grupa Wojas posiadała 144 własnych salonów. Do grupy należą marki Wojas i Bartek.

Grupa podkreśla, że sprzedaż obuwia charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Jest to związane z oferowaniem dwóch kolekcji obuwia w ciągu roku (wiosenno-letniej i jesienno-zimowej). Wyższa sprzedaż z wyższymi marżami brutto jest realizowana w pierwszych miesiącach poszczególnych sezonów (marzec do maja, wrzesień do grudnia), niższa sprzedaż z niższymi marżami brutto realizowana jest w okresie wakacyjnym i w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku.

Sezonowość sprzedaży występuje też w podziale na kanały dystrybucji: w detalu najwyższa sprzedaż z wyższymi marżami jest w drugim i czwartym kwartale, w kanale hurtowym i pozostałym sprzedaż ta jest rozłożona bardziej równomiernie ze szczytem sprzedaży w marcu i wrześniu.

Wojas zaznacza, że analiza danych historycznych wskazuje, iż w pierwszej połowie roku przychody ze sprzedaży stanowią ok. 44 proc. przychodów całorocznych, a w drugiej połowie roku ok. 56 proc. przychodów całorocznych. W zakresie wartościowej marży brutto rozkład historyczny kształtuje się: 46 proc. w pierwszym półroczu, a 54 proc. w drugim półroczu.

Wojas to jeden z największych polskich producentów obuwia, który dysponuje siecią salonów firmowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Białorusi.

Głównym udziałowcem spółki jest Wiesław Wojas, który posiada nieco ponad 86 proc. akcji firmy.