Polacy postrzegają centra handlowe jako bezpieczne

69 proc. badanych Polaków potwierdziło, że czują się bezpiecznie robiąc zakupy w galeriach handlowych - wynika z badania konsumenckiego firmy Inquiry dla Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Jak dodano, odwiedzający centra handlowe stosują się do wymaganych przez prawo zasad sanitarnych.

Polska Rada Centrów Handlowych przypomniała we wtorkowej publikacji, że od marca 2020 roku obiekty handlowe wdrożyły najwyższe standardy sanitarne, jednocześnie edukując klientów i przypominając o odpowiedzialnych zachowaniach podczas zakupów: noszeniu maseczek, zachowywaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

Jak przekazano, we wrześniu 2021 roku firma badawcza Inquiry przeprowadziła dla Polskiej Rady Centrów Handlowych badanie "Bezpieczeństwo w centrach handlowych w dobie pandemii".

Objęło ono mieszkańców sześciu największych polskich aglomeracji.

"Dzięki wdrożeniu przez zarządców centrów handlowych wielu działań mających na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych, co potwierdziło 69 proc. badanych" - wskazało PRCH.

Badanie potwierdziło również, że u większości respondentów wymóg zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zakupów spotyka się ze zrozumieniem, a obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej. Z badania wynika, że 81 proc. respondentów potwierdziło, że stosuje się do zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka, a ponad połowa deklaruje, że zdecydowanie to robi. 2 proc. osób odpowiedziało, że stanowczo nie stosuje się do wymogów.

W badaniu zapytano także o adekwatność zasad sanitarnych do aktualnej sytuacji. "69 proc. osób uznało wymagania za adekwatne, 13 proc. za przesadzone, a 12 proc. za zbyt niskie. Wyróżniają się na tym tle mieszkańcy Warszawy, którzy częściej niż inni woleliby, aby poziom wymogów sanitarnych był nawet wyższy niż obecnie. W pozostałych aglomeracjach przewagę mają zwolennicy poluzowania zasad" - przekazała PRCH.

Dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański podkreślił, że badanie przeprowadzone przez Inquiry potwierdza, iż zaszły zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków - klienci wykazują odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa.

"Większość uczestników badania uważa, że obostrzenia są adekwatne do sytuacji i się do nich stosuje. Powszechnie zauważane i akceptowalne są działania właścicieli i zarządców centrów handlowych, które mają na celu stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i skrupulatne przestrzeganie wytycznych sanitarnych. Te zasady oraz edukacja konsumentów mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w odwiedzanych centrach handlowych" - powiedział Poznański, cytowany w informacji prasowej.

Jak dodał, w czasie obecnej fali pandemii Polska Rada Centrów Handlowych rekomenduje w najbliższych miesiącach podtrzymanie obecnie obowiązujących obostrzeń "jako wyrazu odpowiedzialnej troski o zdrowie Polaków".



"Umożliwi to bezpieczną realizację przez nich codziennych potrzeb zakupowych oraz zabezpieczy biznesy najemców, usługodawców, a także właścicieli i zarządców centrów handlowych" - dodał.

Jak podała PRCH, badając zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów, zapytano ich również, czy w kontekście pandemii COVID-19 zmienili sposoby korzystania z centrów handlowych. Co trzecia osoba odpowiedziała, że ogranicza lub maksymalnie skraca obecnie czas wizyty w centrach handlowych.



"Nieco mniejszy odsetek społeczeństwa robi teraz częściej zakupy przez internet - jest to rozwiązanie szczególnie widoczne w Warszawie. Nieco mniejszą popularnością cieszą się rozwiązania takie, jak unikanie korzystania z oferty gastronomicznej czy zaniechanie wizyt w przymierzalni"- wskazała PRCH. Jak dodano, 15 proc. konsumentów powróciło do swoich starych zwyczajów sprzed pandemii.

Badanie przeprowadzone w dniach 13-28 września 2021 roku przez agencję badawczą Inquiry metodą CAWI na grupie 3020 respondentów z sześciu największych aglomeracji w Polsce.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl