Polska branża modowa nad przepaścią. Za jej problemy zapłaci cała gospodarka

Nawet 11 mld zł – z takiej skali niedoborem gotówki może borykać się polska branża modowa z powodu pandemii koronawirusa – szacuje firma doradcza PwC. A to scenariusz optymistyczny. W najgorszym wariancie, który przewiduję o wiele dłuższą izolację z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, luka może przekroczyć 32 mld zł. Problemy płynnościowe w branży modowej będą miały wpływ na szereg powiązanych branż i dotkliwie odbiją się na polskiej gospodarce.

Luka nie do pokrycia

Efekt domina

- zakłada zakończenie izolacji do Świąt Wielkanocnych. Miesiąc izolacji społeczeństwa i wpływ izolacji na redukcję generowanych przychodów spowoduje utratę płynności. Zdaniem analityków nawet po otrzymaniu pakietu pomocowego w kwocie bliskiej 400 mln złotych branży zabraknie w tym wariancie 10,9 mld złotych.- izolacja potrwa do połowy maja. Przy takim przebiegu wydarzeń analitycy wyliczają, że aby utrzymać płynność finansową i obronić się przed upadkiem, branża modowa będzie potrzebować zewnętrznego wsparcia w wysokości 16,1 mld złotych przy uwzględnieniu tarczy antykryzysowej. Wsparcie zaproponowane w jej ramach wynosi w tym wariancie 1,1 mld złotych. Zestawienie tych dwóch wartości pokazuje realną lukę gotówkową w wysokości przeszło 17 mld złotych.– przewiduje izolację do połowy maja oraz powtórzenie jej na jesieni tego roku i na wiosnę 2021 r. To najbardziej negatywny wariant, w którym branża potrzebować będzie dodatkowo nie mniej niż 32 mld złotych ponad otrzymane 2,3 mld w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z bardzo powolnym wzrostem sprzedaży, w kolejnych miesiącach po okresie projekcji, mogą również wystąpić czasowe niedobory gotówki w branży.Warto podkreślić, że każdy ze scenariuszy uwzględnia już pakiet pomocowy deklarowany przez administrację w tzw. „tarczy antykryzysowej”. Analitycy PwC szacują łączną wartość wsparcia dla tej branży na 0,4-2,3 mld złotych.- Wyniki naszej analizy pokazują, jak dotkliwe są dla polskich firm skutki obecnej izolacji. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, który zakłada relatywnie szybkie wyjście z etapu izolacji, mamy do czynienia z bardzo dużym niedoborem gotówki. Luka płynnościowa może okazać się niemożliwa do pokrycia przy zastosowaniu standardowych metod biznesowych – podkreśla Krzysztof Badowski, partner w PwC, lider zespołu handlu i produktów konsumenckich.To bolesny cios dla branży, która w ostatnich latach przeżyła swoiste odrodzenie. - Dotychczasowy rozwój tej branży świadczy o polskiej kreatywności i wzmacnia społeczne przekonanie o tym, że rodzimi producenci bez żadnych kompleksów - a w najlepszym stylu - potrafią podbijać świat, czego przykładem są m.in. międzynarodowe sukcesy wiodących polskich marek – komentuje Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marek w PwC Polska.Nadzieje na przeniesienie całości (wartościowo) biznesu do kanału e-commerce również są płonne. Eksperci PwC wskazują, że internetowe kanały sprzedaży stanowiły przed epidemią COVID-19 około 10 proc. całkowitej wartości sprzedaży branży. Dodatkowo towarzysząca Polakom niepewność co do zatrudnienia i sytuacji gospodarczej również wpłynie na zmniejszenie skłonności do zakupów modowych.Należy oczekiwać, że problemy branży modowej szybko znajdą odzwierciedlenie na rynku pracy. Jak wynika z raportu PwC, dla sektora modowego (odzież, obuwie, akcesoria) pracuje 308 tys. osób, z czego około 150 tys. w samym sektorze, pozostali w branżach współpracujących. Branża odpowiada w Polsce za wpływy do budżetu państwa rzędu od 13,3 do 16,0 mld zł.Zapaść branży modowej może spowodować efekt domina i w innych, powiązanych branżach.- Obecnie oferta modowa w najlepszych centrach handlowych w Europie stanowi ponad 50 proc. całości oferty w obrębie ich powierzchni. To jednocześnie ponad 60 proc. ich obrotów. Niemożliwe jest funkcjonowanie galerii handlowej bez odpowiednio przygotowanej propozycji modowej, ponieważ to właśnie ona przyciąga rzesze klientów po zakupy - mówi Igor Klaja, założyciel i prezes zarządu OTCF, właściciela marki 4F.Branża modowa wynajmuje ponad połowę powierzchni handlowej w centrach i galeriach. W 2019 roku wydatki tylko polskich przedsiębiorców z tego sektora na wynajem powierzchni handlowej wyniosły prawie 6,1 mld zł. Przychody branży logistycznej za 2018 r. z sektora modowego wynosiły około 1,5 mld zł. Ponadto, jak wskazują eksperci PwC, brak płynności sektora modowego bezpośrednio odbije się negatywnie na kondycji systemu bankowego. Możliwa utrata płynności finansowej branży modowej dotknie również szeregu innych sektorów, jak choćby usług ochroniarskich czy sprzątania powierzchni handlowych, co pogłębi negatywne skutki dla całej gospodarki.- Polskie firmy modowe są kluczowymi najemcami powierzchni w centrach handlowych, których działalność jest mocno uzależniona od oferty modowej, obuwniczej i akcesoryjnej. Co więcej, są również silnie powiązane z innymi sektorami gospodarki, tworząc ekosystem producentów, projektantów, osób fizycznych wielu profesji oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorców, aż po banki – powiedział Grzegorz Łaptaś, partner PwC.Eksperci PwC ostrzegają, że problemy płynnościowe w branży modowej będą miały wpływ nie tylko na analizowany sektor czy też sieci i galerie handlowe, ale też na banki, dostawców IT, rynek reklamy i mediów, rynek płatności oraz szeregu innych sektorów, jak choćby usług ochroniarskich czy sprzątania powierzchni handlowych, co pogłębi negatywne skutki dla całej gospodarki.