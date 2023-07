Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 r. osiągnięte przez grupę Monnari Trade wyniosły ok. 72,2 mln zł i były wyższe o 0,7 proc. od przychodów w porównywalnym okresie 2022 r., kiedy były na poziomie 71,7 mln zł.

Grupa Monnari Trade wygenerowała przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. w wysokości 138,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w relacji do porównywalnego okresu 2022 r., kiedy były one na poziomie 125,9 mln zł.

Marża brutto na sprzedaży towarów w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 63,2 proc., w porównaniu do marży w wysokości 60 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

W pierwszym półroczu 2023 r. marża brutto na sprzedaży towarów osiągnęła poziom 59 proc., w relacji do 57,1 proc. w pierwszym półroczu w 2022 r.

Na koniec czerwca 2023 r. grupa posiadała 225 salonów sprzedaży, podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2022 r. były to 204 salony, dla obu marek (Monnari 185 salonów, franczyza Monnari 21 salonów i Femestage 19 salonów).

Powierzchnia salonów wynosiła ok. 48,8 tys. m2 (wobec 47,0 tys. m2 w pierwszym półroczu 2022 r.), co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok. 3,8 proc. i liczbę salonów o 21.

Monnari to polska marka odzieżowa. Siedziba spółki Monnari Trade znajduje się w Łodzi, jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

