Polska grupa modowa zaliczyła spadek sprzedaży odzieży, za to wzrost biżuterii

Sprzedaż VRG wyniosła we wrześniu 2023 roku 93,6 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Narastająco w dziewięciu miesiącach 2023 roku sprzedaż VRG wyniosła 899,2 mln zł, to o 0,6 proc. mniej niż w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku.

Przychody segmentu jubilerskiego VRG wzrosły we wrześniu o 15,7 proc. rok do roku, osiągając wartość 53,4 mln zł. Segment odzieżowy grupy osiągnął sprzedaż na poziomie 40,1 mln zł, a więc o 18,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Kanały online odpowiadały we wrześniu za 10,3 proc. sprzedaży wobec 11,8 proc. przed rokiem.

Wysokie temperatury zniechęcały do odświeżania garderoby

„We wrześniu obserwowaliśmy pierwsze sygnały powrotu popytu w segmencie odzieżowym i wyhamowania spadków sprzedaży, których doświadczaliśmy w miesiącach letnich. Było to jednak niewystarczające, aby uniknąć spadków sprzedaży rok do roku. Nie bez znaczenia były wysokie temperatury w pierwszym miesiącu nowego sezonu, które zniechęcały do odświeżania garderoby. Dodatkowo popyt na odzieżowe marki naszego segmentu środkowego (tzw. accessible premium) pozostawał pod dalszą presją niestabilnej sytuacji makroekonomicznej – mówi Janusz Płocica, prezes VRG.

VRG nieznacznie poprawiła marżę na sprzedaży, która we wrześniu wyniosła 54,8 proc. w porównaniu do 54,7 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Po dziewięciu miesiącach 2023 roku marża spółki wyniosła 54,1 proc., czyli 0,9 p.p. więcej niż rok wcześniej.

„Niepokój nieustannie budzi pogoda, która nie sprzyja zakupom jesiennej i zimowej kolekcji, obecnej już w sklepach” – podkreśla prezes VRG.

We wrześniu 2023 roku marki grupy VRG operowały na 52,6 tys. m2 powierzchni handlowej (o 1 proc. więcej niż rok wcześniej).

Pięć głównych linii grupy to Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK

Grupa Kapitałowa VRG (wcześniej Vistula) specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1993 r.

Największymi akcjonariuszami są: porozumienie Jan Kolański, Colian, Colian Developer, IPOPEMA 21 FIZAN z 28,83 proc. akcji, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU z 19,44 proc., Jerzy Mazgaj (15,04 proc.) oraz Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (13,97 proc.).

Kapitalizacja spółki jest na poziomie 754 mln zł.