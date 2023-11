Polska moda męska coraz lepiej sprzedaje się w internecie

Lancerto uruchomiło w Łańcucie nowy magazyn logistyczny, który usprawni obsługę zamówień e‑commerce i platform marketplace. Polska marka modowa chwali się, jej sprzedaż online w ostatnich trzech latach urosła o 500 procent.

Lancerto to polska marka mody męskiej, którą do życia wraz z dwoma wspólnikami powołał w 2008 r. Tomasz Ciąpała. Firma powstała na Podkarpaciu i do dziś związana jest z Łańcutem, gdzie znajduje się główna siedziba, magazyny, wszystkie działy konstruktorskie i zakupowe.

Teraz w Łańcucie firma uruchomiła także nowy magazyn, który ma usprawnić obsługę zamówień e-commerce i platform market place.

Elegancka moda męska potrafi się sprzedawać w internecie

Lancerto swoją przygodę ze sprzedażą online rozpoczęło 7 lat temu, uruchamiając sklep online. W ubiegłym roku firma zadebiutowała na trzech platformach zakupowych - Zalando, Allegro i Empik. I zwłaszcza ostatnie lata pokazują, że elegancka męska odzież może się sprzedawać przez internet.

Jak mówił WNP.PL podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Ciąpała, w przypadku Lancerto udział sprzedaży internetowej garniturów w ogólnej sprzedaży to już 3 proc. Jednak firma w tym kanale oferuje też całą gamę innych towarów dla mężczyzn, co daje przestrzeń do wzrostów sprzedaży.

- E-commerce to dla nas już 7-letnia podróż i bardzo szybko rosnący kanał. W tym roku szacujemy, że przekroczymy 28 proc. przychodów z internetu w całości naszej sprzedaży - wskazywał Tomasz Ciąpała.

W obsłudze tych wzrostów pomóc ma właśnie nowy magazyn, który firma uruchomiła w Łańcucie.

9 tys. mkw. powierzchni magazynowej do obsługi zamówień internetowych

Jest to już czwarty obiekt logistyczny, którym dysponuje Lancerto. Na potrzeby inwestycji został zaadaptowany budynek, pamiętający jeszcze ubiegły wiek, który przeszedł pełną rewitalizację. W ten sposób powierzchnia magazynowa wzrosła do blisko 9 tys. mkw.

Na dwóch poziomach składowania, co pozwala przechowywać dwa razy więcej produktów, niż ma to miejsce w tradycyjnych magazynach, zaprojektowano specjalne strefy kompletacji przyjęć i wysyłek, które dodatkowo usprawnią pracę oraz pozwolą istotnie zaoszczędzić pozostałą przestrzeń.

Obiekt jest w pełni monitorowany i wyposażony w nowoczesne stanowiska do pakowania przesyłek pod kątem e-commerce, a także bardzo istotną dla sprawnej i jakościowej obsługi klienta - strefę zwrotów.

Lancerto chwali się wzrostem e-commerce o 500 procent w 3 lata

– Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego magazynu z uwagi na stały wzrost liczby zamówień online. W ciągu ostatnich trzech lat nasz kanał e-commerce zanotował wyjątkowy wzrost o 500 procent. Ten dynamiczny rozwój wymaga wprowadzenia nowych, bardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, które staną się możliwe dzięki naszej nowej, nowoczesnej inwestycji. Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze szybciej dostarczać zamówienia naszym klientom, zapewniając optymalne warunki przechowywania produktów. – mówi Michał Grochala, brand manager Lancerto.

Technologia budowy wykorzystana podczas modernizacji oraz izolacji samego budynku oraz dodatkowe wyposażenie m.in. nagrzewnice, pomogą utrzymywać stałą temperaturę i wilgotność, co jest szczególnie istotne podczas przechowywania odzieży z naturalnych tkanin. Magazyn jest neutralny energetycznie a tym samym samowystarczalny pod względem energetycznym - na dachu obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 kW.

Magazyn wykorzystuje nowoczesne systemy – oprócz pełnego całodobowego monitoringu zastosowanie znajdą tutaj także Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP) oraz nowy system zarządzania magazynem – WMS.

Ten ostatni - zintegrowany system globalnego zarządzania procesami logistyki magazynowej - ułatwia i przyśpiesza znacząco pracę obecnym pracownikom, a także umożliwia maksymalne skrócenie czasu szkolenia nowo zatrudnionych osób.

Nowy obiekt to to także powierzchnie biurowe dla pracowników e‑commerce i marketingu oraz biura obsługi klienta i infolinii.