Polska modowa grupa poprawia wyniki. To ma być dobry rok

O 1/4 wyższe przychody ze sprzedaży i zysk w wysokości ponad 45,6 mln zł – tak modowa grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler i Kruk, podsumowała trzy kwartały 2022 r.

Według VRG w 2022 roku przychody powinny być znacząco wyższe od tych w roku 2021.

Zarząd zakłada również dalszą poprawę marży procentowej brutto w roku 2022 w stosunku do 2021 roku.

W przyszłym roku modowa grupa na inwestycje chce przeznaczyć około 42 mln zł. W planach m.in. zwiększenie powierzchni sklepowej.

Jak informuje w raporcie finansowym grupa VRG, jej przychody ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 904,9 mln zł i były o 183,8 mln zł (25,5 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skonsolidowany zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w tym okresie wyniósł 180,2 mln zł i był wyższy o ok. 48 proc. niż w poprzednim roku. Na czysto grupa kapitałowa VRG zarobiła w trzech kwartałach 2022 roku 45,6 mln zł w porównaniu do zysku netto na poziomie 26,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. To wzrost o ponad 72 proc.

W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 319,4 mln zł wobec 305 mln zł rok wcześniej, EBITDA zmalała do 60,6 mln zł z 67,7 mln zł, a zysk netto spadł do 9,2 mln zł z 23,7 mln zł w III kwartale 2021 roku.

Odbudowa popytu, choć kryzys odbija się na zachowaniach konsumentów

Poprawę wyników finansowych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku modowa grupa tłumaczy m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży, wynikającym z kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży oraz braku występowania ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19, jak to miało miejsce w III kwartałach 2021 roku.

Grupa poprawiła też marżę brutto na sprzedaży poprzez ograniczenie akcji promocyjnych w I i II kwartale 2022 roku oraz wzrost udziału kanałów offline cechujących się wyższą marżowością.

Nie bez znaczenia na wyniki firmy pozostaje wpływ sytuacji makroekonomicznej. O ile VRG utrzymuje zadłużenie na bezpiecznym poziomie, przez co nie musi obawiać się o wpływu rosnących stóp procentowych na swój biznes, to inflacja i jej skutki odbijają się na decyzjach konsumenckich, zwłaszcza w takich segmentach, w jakich działa firma. Biżuteria i wizytowa moda pierwsze odczuwają skutki zaciskania pasa przez Polaków.

Na koniec III kwartału 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku powierzchnia sprzedaży stacjonarnych sklepów VRG wyniosła 52 tys. m2. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 2,7 proc., natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o 9,7 proc.

Plany VRG na przyszły rok to kontynuacja wzrostów przychodów i marży

Grupa VRG nie publikuje prognoz finansowych, jednak w stawia sobie cel uzyskania lepszych wyników finansowych niż w roku 2021. Chce to osiągnąć m.in. poprzez wzrost sprzedaży online i rozwój omnichannelu, a także poprawę marży procentowej dzięki dalszej optymalizacji promocji cenowych.

Modowa firma podkreśla, że jest dobrze przygotowana do sezonu jesień/zima 2022. W zakresie planów otwarć grupa nie przewiduje istotnych zmian w posiadanej powierzchni handlowej. W segmencie odzieżowym nastąpi dalsza optymalizacja sieci oraz zakładany jest rozwój w segmencie jubilerskim.

Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 33 mln zł w istotnej części przeznaczone zostaną na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W.Kruk oraz rozwój infrastruktury i systemów IT.

Z kolei na 2023 roku zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 42 mln zł i zostaną one przeznaczone głównie na otwarcia oraz modernizację salonów stacjonarnych, odkładaną w latach covidowych. W roku 2023 przewidziane jest zwiększenie powierzchni sklepowej marek grupy o 3,7 proc. w stosunku do końca 2022 roku.

W segmencie odzieżowym powierzchnia wzrośnie w markach Vistula, Wólczanka (w ramach nowego większego shop conceptu) i Deni Cler, natomiast w marce Bytom planowana jest optymalizacja powierzchni stacjonarnych salonów. W rezultacie powierzchnia w tym segmencie zwiększy się o 3,2 proc.

W segmencie jubilerskim planowany jest 5,5 proc. wzrost powierzchni sprzedaży w salonach stacjonarnych W.Kruk dzięki otwarciu nowych salonów własnych i franczyzowych.

