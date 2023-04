Polska modowa grupa z historycznymi wynikami. Będzie bicie kolejnych rekordów

Grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka i W. Kruk, osiągnęła w 2022 r. najlepsze w historii spółki wyniki finansowe. W tym roku ma być jeszcze lepiej.

W 2023 r. modowa grupa chce poprawić rekordowe wyniki i kontynuować wzrost przychodów w obu segmentach, zarówno odzieżowym, jak i jubilerskim.

- W 2022 roku grupa VRG osiągnęła najlepsze w historii spółki wyniki finansowe. Rekordowo wysokie przychody i wyższa niż w poprzednim roku marża brutto na sprzedaży pozwoliły na osiągnięcie wysokiego zysku netto i utrzymanie dobrej i bezpiecznej sytuacji finansowej - pisze w liście do akcjonariuszy prezes grupy VRG Janusz Płocica.

Historyczne wyniki finansowe polskiej modowej grupy w 2022 roku

Skonsolidowane przychody Grupy VRG ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 1,27 mld zł i były aż o 19 proc. wyższe niż w roku 2021. Utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży było jednym ze strategicznych celów modowej grupy na 2022 rok. Jednocześnie udało się utrzymać wysoki poziom rentowności.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 93 mln zł, wobec 66,3 mln zł zysku w roku 2021.

Jak tłumaczy firma, na wzrost sprzedaży rok do roku wpływ miała odbudowa popytu na odzież formalną, stanowiącą najważniejszą grupę produktową w segmencie odzieżowym. Grupa wykorzystała odradzający się po pandemii popyt, powrót do pracy stacjonarnej oraz okres licznych uroczystości rodzinnych i biznesowych. Segment odzieżowy osiągnął przychody w wysokości 648,2 mln zł o 13,8 proc. więcej rok do roku.

Również segment jubilerski wygenerował rekordowe wyniki. Reprezentująca go jubilerski marka W.Kruk wypracowała przychody na poziomie 625,7 mln zł, o 25,1 proc. więcej rok do roku.

Rok 2022 r. grupa VRG zakończyła z siecią 534 salonów w całej Polsce, operując na 52 tys. m2 powierzchni.

- Nasza strategia zarządzania powierzchnią handlową była silnie skoncentrowana na kryterium rentowności sprzedaży. Grupa otworzyła nowe i zmodernizowane salony w segmencie jubilerskim i odzieżowym w najlepszych dobrze rokujących lokalizacjach jednocześnie zamykając część nierentownych salonów w segmencie odzieżowym - tłumaczy prezes VRG.

- W ramach realizacji strategii omnichannel grupa zwiększa możliwości realizowania dostaw i zwrotów (włącznie z dostawą ekspresową) oraz rozwija funkcjonalności stron i aplikacji sprzedażowych poprzez wprowadzenie bardziej intuicyjnych narzędzi. Spółka pracuje także nad programowaniem własnych rozwiązań, umożliwiających interaktywne dopasowanie rozmiarów w e-sklepach. Kontynuujemy sprzedaż na platformie Zalando i pracujemy nad rozpoczęciem współpracy z kolejnymi platformami - dodaje.

Pierwsza od 23 lat dywidenda i ambitne plany na 2023 rok

Szef VRG zapewnia, że grupa jest w dobrej kondycji w aspekcie sytuacji płynnościowej i finansowej i to pomimo wypłaty pierwszej od 23 lat dywidendy. Zgodnie z ogłoszoną w 2022 roku polityką dywidendową wypłata z zysku dla akcjonariuszy wyniosła łącznie 39,9 mln zł.

W 2023 r. modowa grupa chce poprawić rekordowe wyniki i kontynuować wzrost przychodów w obu segmentach.

- Planujemy, prace nad nowymi konceptami sklepów w markach odzieżowych i dalszy rozwój sieci w segmencie jubilerskim. Uwzględniając wycofanie się z części nierentownych lokalizacji da to w 2023 roku około 4 procentowy wzrost powierzchni handlowej grupy. W sumie planujemy wydać na inwestycje w 2023 roku ok. 42 mln zł, z czego większość przeznaczona będzie na rozwój i modernizację sieci sklepów stacjonarnych oraz na rozwój technologii w ramach prowadzonej strategii omnichannel - mówi Janusz Płocica.

Gurpa VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. W jej skład wchodzi obecnie pięć głównych marek: Vistula oraz Bytom, Deni Cler Milano, Wólczanka oraz W.Kruk. Firma notowana jest na warszawskiej giełdzie od 1993 roku. Jej znaczącym udziałowcem jest Jerzy Mazgaj, który posiada pakiet ponad 16 proc. akcji spółki.

