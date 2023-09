Polska odzież podbija światową stolicę mody

LPP, polski gigant odzieżowy, zadebiutował ze swoją flagową marką we Włoszech i to od razu w stolicy mody, jak nazywany bywa Mediolan. To tam, przy prestiżowej ulicy handlowej Vittorio Emanuele II pojawił się właśnie szyld Reserved.

Po udanym debiucie najmłodszej marki Sinsay we Włoszech pod koniec zeszłego roku, LPP podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnych lokalizacji w tym kraju.

To kolejny etap rozwoju sieci sprzedaży w ramach strategii wzmacniania pozycji firmy w Europie Zachodniej po zamknięciu wschodnich rynków.

W planach są już następne otwarcia – w Mediolanie i miastach północnych Włoch, gdzie poza Reserved pojawią się pierwsze salony Mohito.

LPP wprowadził swoją flagową markę Reserved do Włoch w wielkim stylu. Vittorio Emanuele II, gdzie został otwarty 15 września nowy salon, to najważniejsza ulica handlowa oraz jedna z głównych arterii spacerowych w mieście – łączy Piazza del Duomo z Piazza San Babila. Rocznie przemierza ją około 8 mln turystów.

Otwarcie pierwszego salonu Reserved w sercu Mediolanu to także ważny krok na drodze do wzmocnienia pozycji spółki w Europie Zachodniej, gdzie po opuszczeniu w zeszłym roku rynku rosyjskiego firma zdecydowała się przenieść ciężar swoich działań biznesowych.

Po wybuchu wojny i zamknięciu wschodnich rynków LPP obrało kurs na Zachód

– Zmiany w globalnej gospodarce wywołane konfliktem w Ukrainie skłoniły nas do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju. Skupiamy się na krajach południowej i zachodniej części Europy, gdzie otwieramy kolejne salony i zwiększamy dostępność oferty w e-commerce. W ramach realizowanej strategii zaledwie kilka tygodni temu uruchomiliśmy drugi salon Reserved w Londynie. Teraz przyszedł czas na pierwsze kroki marki w sercu Mediolanu, a przed nami kolejne ważne otwarcia w tym kraju. Stawiamy na sukcesywne powiększanie powierzchni handlowej na konkurencyjnych rynkach, ale i w lokalizacjach o wysokim potencjale sprzedażowym. W tym roku zaplanowaliśmy otwarcie łącznie 400 nowych sklepów w Polsce i za granicą – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Poza debiutem Reserved przy prestiżowej Corso Vittorio Emanuele II w najbliższych miesiącach marka pojawi się w następnych lokalizacjach we Włoszech, w tym m.in. przy mediolańskiej Corso Buenos Aires 59, gdzie powstanie drugi salon Reserved o pow. przekraczającej 1 500 mkw. Flagowy brand LPP będzie można znaleźć też w nowym centrum handlowym Merlata Bloom, gdzie zadebiutuje również Mohito.

Gdańskie LPP wprowadzi w sumie trzy marki na włoski rynek

Podwójne otwarcia tych marek odbędą się wkrótce w kolejnych centrach handlowych w miastach północnych Włoch, zwiększając powierzchnię handlową LPP o ponad 9 tys. mkw. Tym samym, po planowanych debiutach Reserved i Mohito, na Półwyspie Apenińskim obecne będą już trzy brandy gdańskiej spółki. Najmłodszy z nich – Sinsay, działa na włoskim rynku od grudnia 2022 roku i również otwiera kolejne salony.

– W najbliższych miesiącach stawiamy na mocny rozwój sieci stacjonarnej we Włoszech, dzięki czemu polska oferta modowa dotrze do klientów z różnych części tego kraju, sukcesywnie zwiększając nasz potencjał sprzedażowy. Obecność trzech marek LPP na rynku włoskim pozwoli odpowiedzieć na potrzeby zróżnicowanych grup konsumentów. Widzimy, że klienci europejscy chętnie sięgają po nasze kolekcje. W tym kontekście istotny był wybór lokalizacji na debiut flagowej marki we włoskiej stolicy mody. Salon Reserved przy prestiżowej Corso Vittorio Emanuele II pozwoli nam budować rozpoznawalność oferty LPP w skali międzynarodowej – dodaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

W pierwszym sklepie Reserved na tym rynku klientów nie zabrakło polskiego wzornictwa i elementów inspirowanych polskim krajobrazem i tradycyjnymi materiałami, jak np. ręcznie wyplatana wiklina. To zasługa Studia 1:1, który opracował nowy koncept sklepu.

Debiutowi Reserved na włoskim rynku towarzyszy także limitowana kolekcja Ciao Milano! składająca się z 27 modeli ubrań oraz 11 akcesoriów, zaprojektowanych na okres przejściowy między zmieniającymi się sezonami. Kolekcja dostępna jest w sprzedaży stacjonarnej w Mediolanie, ale też we flagowych salonach marki w Polsce i za granicą, a także w sklepie internetowym oraz aplikacji Reserved.

