Polska platforma e-commerce sprzedaje coraz więcej

Answear.com według wstępnych danych wypracował w III kw. 2022 r. 244 mln zł sprzedaży on-line, oznacza to wzrost o 51 proc. rdr.

- Cieszymy się ze wstępnych danych sprzedażowych w III kw. 2022 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowego w postaci przede wszystkim dużej inflacji oraz widma recesji nasz biznes stale dynamicznie rośnie w odróżnieniu od konkurencji, która odnotowuje spadki sprzedaży. Potwierdza to zasadność naszej strategii dywersyfikacji geograficznej oraz stałego zwiększania średniej wartości zamówienia. Dodatkowo miniony kwartał był to pierwszy w tym roku pełen okres, który uwzględniał ponownie uruchomiony rynek ukraiński. Tu również pozostajemy optymistami, widzimy stałą odbudowę tego rynku, co powinno w przyszłości przełożyć się na jeszcze lepszą sprzedaż – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com.

Dobre wstępne wyniki sprzedażowe Answear.com w minionym kwartale to m.in. zasługa wykorzystania efektów ekspansji geograficznej na nowe rynki w Europie Południowej, dzięki której rośnie baza klientów oraz ilość realizowanych zamówień. Rozciągłość geograficzna rynków spółki pozwala na jednoczesną sprzedaż nowych kolekcji jesień-zima na rynkach Europy Środkowej i wydłużenie okresu sprzedaży letnich kolekcji na południu kontynentu. Dodatkowo Answear.com kontynuował działania wspierające budowę świadomości marki, które w III kw. były realizowane w ramach kampanii reklamowych w TV.

- Rozpoczynamy teraz IV kwartał, czyli najbardziej pracowity okres w całym roku. Jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani, dla naszych klientów mamy bogatą ofertę kolekcji zimowej. Dodatkowo zamierzamy zaprezentować nowe atrakcyjne marki. W planach mamy również przeprowadzenie intensywnej kampanii reklamowej obejmującej TV i video on-line. Liczymy, że tak jak zwykle, IV kwartał będzie dla nas najlepszym okresem w całym roku – dodaje Krzysztof Bajołek.

