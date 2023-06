Polska proponuje zakaz importu diamentów z Rosji

11. pakiet sankcji wobec Rosji był długo wyczekiwany, został zrobiony bardzo ważny krok naprzód - podkreślali w środę szefowie MSZ Polski i Estonii. Polska proponuje także kolejny pakiet sankcji: zakaz importu diamentów z Rosji.

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE, przyjęli 11. pakiet sankcji przeciw Rosji. Intencją państw członkowskich było przyjęcie pakietu przed szczytem Unii Europejskiej, który zaplanowany jest na koniec czerwca.

Głównym założeniem 11. pakietu jest uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać.

Polska proponuje także, aby 12. pakiet sankcji zakładał m.in. zakaz importu diamentów z Rosji.

O ocenę 11. pakietu proszono w środę na konferencji prasowej szefów MSZ Polski i Estonii; ministrowie spotkali się tego dnia w Warszawie. Rau podkreślał, że był to pakiet długo wyczekiwany.

- Spodziewaliśmy się, że zostanie on przyjęty najpóźniej miesiąc temu, ale cóż - cieszymy się, że został przyjęty teraz. Patrzymy na ten pakiet przez pryzmat naszych własnych oczekiwań - mówił.

Podkreślał, że wiele z nich zostało w tym pakiecie zawartych, w tym kwestie dotyczące przeciwdziałania obchodzeniu dotychczas przyjętych sankcji.

Szef MSZ zatwierdził, że nie wiadomo czy postanowienia sankcyjne nie zawierają jeszcze luk, ale - ocenił - mimo to "został zrobiony bardzo ważny krok naprzód".

Podkreślał, że Polskę cieszy też uwzględnienie jej postulatów dotyczących zakazu wykorzystywania rosyjskich przyczep i zakazu importu ropy w północnym odcinku rurociągu Przyjaźń.

Potrzebne są także sankcje dotyczące Białorusi. Ten kraj jest dla Rosji hubem dóbr i usług

- Inne rzeczy, mam nadzieję, znajdą się w kolejnych pakietach, chociażby 12. - dodał Rau, przypominając, że Polska optowała także za wprowadzeniem zakazu importu diamentów z Rosji i ustanowieniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego przez podmioty z udziałem kapitału rosyjskiego działające na obszarze UE.

Kolejna sprawa, która jest podnoszona przez Polskę, jak mówił Rau, to jak najszybsze przyjęcie nowego pakietu sankcji na Białoruś. Ocenił, że chodzi o to, by kraj ten nie stał się dla Rosji hubem w kwestii wszystkich tych dóbr i usług, które stają się przedmiotem sankcji przeciw Rosji.

Estoński minister wyraził satysfakcję, że pakiet został przyjęty; zaznaczył, że Estończycy opowiadali się za rozszerzeniem i wzmocnieniem sankcji. Podkreślił, że cieszy go, iż szereg dodatkowych spółek i podmiotów zostało objętych sankcjami, podobnie jak ponad tysiąc osób. Wyraził przekonanie, że ten pakiet "spowolni rosyjską machinę wojenną", a wkrótce zostanie przyjęty 12. pakiet, poświęcony - jak mówił - przemysłowi obronnemu.

Podkreślał też kwestię limitów cen ropy, która - choć jest ujęta w sankcjach, nie jest według niego właściwie realizowana.

Nowy system zapobiegnie obchodzeniu dotychczasowych sankcji

Nowy pakiet sankcji wprowadza nowe ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, zakaz wykorzystywania rosyjskich przyczep (zgodnie z postulatem Polski) oraz przepisy zakazujące eksportu określonych produktów do państw trzecich, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji UE.

Pakiet ma wprowadzić nowy system, mający na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji poprzez zakaz eksportu określonych towarów do konkretnych państw trzecich, które umożliwiły eksport produktów objętych sankcjami do Rosji.

Jest to obwarowane konkretnymi krokami, zakładającymi dialog dyplomatyczny i zgodę Rady.

Ponadto pakiet ma wprowadzić przepis, który uniemożliwi Polsce i Niemcom korzystanie z wyjątku dotyczącego importu ropy z Rosji przez rurociągi (oznacza to w rzeczywistości objęcie sankcjami północnej części rurociągu Przyjaźń).

Do listy sankcji indywidualnych mają zostać dodane 72 osoby fizyczne (w tym odpowiedzialne za nielegalne deportacje dzieci) i 31 osób prawnych (w tym banki).

