Polski e-commerce znacząco poprawia wyniki

973 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku (plus 42 proc. wobec 2021), 61,8 mln zł EBITDA (plus 33,5 proc.) i 25,9 mln zł zysku netto (plus 13,1 proc.) – to wyniki Answear.com.

„Answear.com osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, potwierdzając swoją pozycję jako jedna z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w branży fashion w Europie. Pomimo trudniejszych warunków makroekonomicznych obserwowanych w 2022 r., kontynuowaliśmy realizację naszych celów strategicznych i sprzedażowych” – pisze w liście do akcjonariuszy prezes spółki Krzysztof Bajołek.

Udział marek premium w ofercie Answear sięgnął 57 proc., co oznacza wzrost o 5 pkt. proc. wobec 2021 r.

„Efekty naszej ekspansji geograficznej są widoczne w wynikach, z nowymi rynkami odpowiadającymi za blisko 9 proc. sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2022 r. oraz za ponad 26 proc. wartości wzrostu w ujęciu rok do roku. Z sukcesem powróciliśmy także na rynek ukraiński, osiągając 34 proc. wzrostu na tym rynku, mimo wstrzymania sprzedaży przez ponad 2 miesiące w pierwszym półroczu” – dodaje Krzysztof Bajołek.

W 2014 Answear rozpoczął działalność na pierwszych rynkach zagranicznych. Wkroczył do Czech i Słowacji. W 2015 spółka weszła do Ukrainy i Rumunii. W 2016 zainaugurowała działalność na Węgrzech, dwa lata później w Bułgarii. 2021 Answear wkroczył do Grecji, Chorwacji i na Cypr, rok później do Słowenii.

Od 2021 roku Answear.com jest notowany na rynku głównym GPW. 58,88 proc. akcji ma fundusz inwestycyjny Forum X FIZ.

