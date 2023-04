Polski gigant obuwniczy z ambitnym planem. Zadłużenie ma spaść o miliard złotych

Grupa CCC podsumowała rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2023 r. Obuwniczy gigant niemalże podwoił stratę, mimo znacząco rosnącej sprzedaży. Celem ten rok jest zmniejszenie zadłużenia przy dalszych wzrostach sprzedaży i poprawie rentowności.

CCC odnotowało 401,5 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2022 (luty 2022 - styczeń 2023) wobec 216,6 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w tym czasie wzrosły o 23 proc. do 9,1 mld zł z 7,5 mld zł w poprzednim roku.

Firma przedstawiła także plany na ten rok, w którym zakłada utrzymanie dwucyfrowego wzrostu sprzedaży oraz poprawę rentowności w każdym segmencie (CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice).

Plan zakłada także zmniejszenie zadłużenia o blisko miliard złotych.



Przed południem kurs CCC na giełdzie rósł o ponad 4 proc. po publikacji wyników i prognoz.

To był trudny rok dla CCC. Jak czytamy w raporcie rocznym, grupa odnotowała w ubiegłym roku obrotowym stratę netto z działalności kontynuowanej na poziomie 401,5 mln zł, to o 184,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata operacyjna wyniosła 51,3 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma tłumaczy wyniki finansowe przede wszystkim wymagającym otoczeniem makroekonomicznym.

- Za nami kolejny, trzeci rok wyzwań na rynku handlu. Liczne zmiany otoczenia makroekonomicznego, będące następstwem m.in. wybuchu wojny w Ukrainie, miały znaczący wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również bezpośrednio na klienta i jego decyzje zakupowe – mówi cytowany w komunikacie prezes grupy CCC Marcin Czyczerski.

Największym wyzwaniem dla modowej grupy było potężne zadłużenie, które po decyzjach RPP o podniesieniu stóp procentowych do poziomu 6,75 proc. przełożyło się na skokowy wzrost kosztów obsługi długu.

Mimo niesprzyjającego otoczenia CCC wypracowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży

W tym wymagającym otoczeniu biznesowym grupie udało się jednak wygenerować 9,1 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu do roku 2021. Do tak wysokiej dynamiki przychodów przyczyniły się wszystkie segmenty biznesowe, tj. CCC (+13 proc.), eobuwie (+8 proc.), MODIVO (+65 proc.) i Halfprice (+255 proc.).

- Wdrażany sukcesywnie przez ostatnie lata nowy model biznesowy, pozwolił nam adekwatnie odpowiedzieć na nowe potrzeby konsumentów – zarówno od strony produktowej, cenowej, jak i wygody zakupów jaką daje omnichannel. Dzięki temu, nie tylko utrzymaliśmy, ale i zwiększyliśmy nasze udziały na rynku – mówi Marcin Czyczerski. – Co ważne, kluczowe inwestycje związane ze wspomnianą zmianą modelu biznesowego są już za nami. Liczymy na to, że jeśli zgodnie z prognozami sytuacja makroekonomiczna ustabilizuje się, 2023 rok będzie dla Grupy CCC czasem zarówno kontynuowania wzrostów sprzedaży, jak i odbudowy rentowności - dodaje.

Wspomniany omnichannel najlepiej widać w strukturze przychodów grupy. Udział e-commerce w sprzedaży sięga już 55 proc., co oznacza, że firma sprzedaje więcej online niż w kanale stacjonarnym.

CCC przypomina, że w odpowiedzi na niesprzyjające warunki rynkowe, począwszy od drugiego półrocza 2022, wdrożyła program ochrony kapitału, składający się m.in. z ograniczenia kosztów, optymalizacji kapitału obrotowego, czy redukcji wydatków inwestycyjnych, o którym prezes CCC opowiadał w wywiadzie z WNP.PL.

Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, grupa CCC zamknęła 2022 rok wynikiem EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, czyli 531 mln zł.

CCC ma ambitne prognozy na 2023 r. Gigant chce obniżyć zadłużenie przy utrzymaniu wzrostów sprzedaży

Spółka przedstawiła w raporcie także swoje plany na rozpoczęty z początkiem lutego rok obrotowy. CCC planuje w tym czasie wygenerować co najmniej 10,2 mld zł przychodów. Zakładany jest też wzrost rentowności EBITDA do poziomu powyżej 10 proc. Wspomniana poprawa rentowności będzie widoczna nie tylko na poziomie grupy, ale także w każdym z szyldów.

– Widzimy już pierwsze pozytywne trendy. W trwającym obecnie kwartale zanotowaliśmy 11 proc. wzrost przychodów QTD (z ang. quarter-to-date, czyli okres od początku kwartału– przyp. red.) Co więcej, miesiąc do miesiąca, widzimy nie tylko poprawę trendu przychodów, ale także marży brutto – dodaje Marcin Czyczerski.

Nakłady na inwestycje i rozwój grupy mają w tym roku sięgnąć 320 mln zł.

Główny akcjonariusz Dariusz Miłek doinwestuje CCC

Grupa CCC w nadchodzącym roku planuje także znaczące zmiany w strukturze finansowania, a co za tym idzie skokowe zdelewarowanie.

- Do końca roku, chcemy zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe o blisko miliard złotych – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu grupy CCC ds. rozwoju, klienta i digital – Zgodnie z planem przedstawionym w listopadzie 2022 r., pracujemy nad ograniczeniem finansowania dłużnego. Naszym kolejnym krokiem w tym kierunku będzie emisja akcji do 500 mln zł. Jest to ważny instrument wspierający. Pozwoli nam on przyspieszyć zmianę struktury finansowania, a zarazem stworzy “poduszkę bezpieczeństwa” w przypadku ewentualnych dalszych wyzwań otoczenia biznesowego. Kolejne działania, które chcemy zrealizować jeszcze w tym roku, to leasback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem pozostałego zadłużenia. Docelowo będziemy dążyć do zwiększenia linii factoringu odwrotnego. Nasz plan zawiera również opcjonalne działania, o których włączeniu będziemy decydować na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku, tj. IPO Modivo i dodatkowe finansowanie dla HalfPrice – wylicza wiceprezes.

Ważną informacją tu jest deklaracja głównego udziałowca grupy CCC Dariusza Miłka, który podtrzymał gotowość objęcia akcji CCC za nie mniej niż 193,75 mln zł.

Przypomnijmy, że kontrolowana przez niego spółka Ultro, największy akcjonariusz grupy CCC, podtrzymała 14 kwietnia gotowość i zobowiązała się do objęcia nowych akcji CCC po cenie emisyjnej 36,11 zł za akcję oferowaną, w liczbie nie mniejszej niż 5.365.657 akcji, za łącznie nie mniej niż 193,75 mln zł. W listopadzie 2022 roku akcjonariusze CCC zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji łącznie do 14 mln akcji z pozbawieniem prawa poboru. Zgodnie z uchwałą cena emisyjna akcji nowej emisji byłaby ustalona na poziomie 36,11 zł.

CCC informowało wcześniej, że zamierza przeprowadzić emisję akcji do 17 maja tego roku.

