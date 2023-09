Odzieżowa grupa LPP w pierwszym półroczu tego roku finansowego zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad jedną dziesiątą. Wzrosła sprzedaż w sklepach stacjonarnych, których grupa otwiera coraz więcej, a zmalała w internecie.

W I półroczu roku finansowego 2023/24 odzieżowa grupa LPP osiągnęła 8,215 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Największy przychód przyniosła marka Sinsay, nieco mniejszy Reserved.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniósł niemal 1,5 mld zł, a zysk netto ponad 0,5 mld zł.

LPP to właściciel marek Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay.

W I półroczu roku finansowego 2023/24 Grupa LPP osiągnęła 8,215 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rok do roku o ok. 11 proc. Odzieżowa grupa deklaruje, że wzrost przychodów uzyskała dzięki rosnącej sprzedaży w prawie każdej marce.

Największe przychody w ujęciu nominalnym odnotowała marka Sinsay (przyniosła 3,491 mld zł, co stanowi 43 proc. całości sprzedaży). Marka ta równie osiągnęła największą dynamikę wzrostu przychodów (20,9 proc. rok do roku). Druga na liście marka Reserved przyniosła 2,722 mld złotych, ale zwiększyła przychody rok do roku tylko o 2,3 proc.

Według komunikatu spółki do wzrostu przychodów marki Sinsay przyczyniły się intensyfikacja otwierania nowych sklepów stacjonarnych Sinsay, wejście na nowe rynki oraz sytuacja ekonomiczna sprzyjająca popularności zakupów w segmencie value-for-money, do którego marka należy.

Wzrost przychodów przyniosły przede wszystkim sklepy stacjonarne

Grupa deklaruje, że na wzrost jej przychodów w I półroczu wpływ miała sprzedaż w tradycyjnych sklepach, która zanotowała wzrost o 19,7 proc., co wynikało z rozwoju sieci sprzedaży. Słabnąca popularność zakupów internetowych, spowodowała natomiast, że przychody ze sklepów e-commerce spadły o ok. 9 proc., do 2,0 17 mld zł. „Przychody z tego kanału stanowiły ok. 25 proc. całości sprzedaży grupy wobec 30 proc. przed rokiem w tym samym okresie” – czytamy w komunikacie.

Grupa deklaruje, że mimo kontynuacji rozwoju sieci sprzedaży poniesione przez nią koszty operacyjne były niższe o 3,1 proc. rok do roku. Osiągnięto to głównie dzięki oszczędnościom kosztowym e-commerce, tj. mniejszym wydatkom na performance marketing oraz logistykę. Jednocześnie grupa odnotowała też spadek niemal o jedną piątą kosztów operacyjnych na m2.

Wynik EBITDA i zysk netto zostały w tym okresie niemal podwojone

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniósł 1,494 mld zł. W ubiegłym roku wynosił 1,036 mld zł przed przekształceniem i 760 mln zł po przekształceniu, co powoduje, że wzrósł rok do roku niemal dwukrotnie. Podobnie wzrósł zysk netto.

Grupa LPP osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 553 mln zł wobec 290 mln zł rok wcześniej (wartość przekształcona), przy rentowności netto na poziomie 6,7 proc. (wobec 3,9 proc. po przekształceniu w roku poprzednim).

LPP to polskie, rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Posiada 30-letnie doświadczenie w branży odzieżowej. Sieć sprzedaży firmy obejmuje całą Polskę, kraje Europy i Bliski Wschód. Firma oferuje odzież, akcesoria i obuwie w pięciu markach: Sinsay, Reserved, Cropp, House i Mohito.

Głównymi akcjonariuszami firmy są pośrednio Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec.