Polski gigant odzieżowy sięga po zielony prąd

Elektrownia spółki z Grupy Figene - Take The Wind - rozpoczęła produkcję energii elektrycznej dla firmy LPP. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Górzna, w gminie Złotów, w województwie wielkopolskim, pozytywnie przeszła testy oraz przeglądy i inspekcje techniczne.

Elektrownia wiatrowa o mocy zainstalowanej 3,5 MW jest już przyłączona do sieci i od początku 2023 roku zasili zieloną energią elektryczną obiekty polskiej grupy odzieżowej LPP: sklepy marek odzieżowych Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, większość budynków biurowych na terenie Polski oraz główne Centrum Dystrybucyjne spółki w Pruszczu Gdańskim. Według szacunków opartych na precyzyjnych pomiarach warunków wietrzności, wytworzy w ciągu roku około 8500 MWh energii elektrycznej.

Take The Wind została wyposażona w nowoczesną turbinę, pierwszą tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Vensys 126 była zaprojektowana zgodnie z zasadą generowania jak największej ilości energii przy minimalnych stratach. Turbina pracuje bez podatnych na zużycie przekładni, dzięki czemu ilość niezbędnych czynności konserwacyjnych została zminimalizowana. Mechanizm jest chłodzony powietrzem, co całkowicie eliminuje zużycie dodatkowych materiałów eksploatacyjnych, takich jak płyny chłodzące czy oleje.

- Inwestycja została zrealizowana zgodnie z wymagającym harmonogramem. Potwierdza to naszą skuteczność i uwiarygadnia ambitne plany strategiczne. Figene Capital poza dostarczeniem zielonej energii firmie odzieżowej LPP zamierza w 2023 roku pozyskać strategicznego partnera finansowego i rozpocząć realizację portfela projektów farm wiatrowych o potencjalnej mocy wynoszącej 110 MW. Mamy koncesję na obrót energią elektryczną oraz portfolio projektów Ready to Build, ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami. Jednym słowem, dysponujemy wszystkimi kluczowymi składowymi warunkującymi efektywną realizację przyjętych planów - mówi Robert Koński, wiceprezes Figene Capital.

Współpraca pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem energii odnawialnej a podmiotem stricte biznesowym, jakim jest LPP odbywa się na bazie umowy Power Purchase Agreement (PPA). To rodzaj kooperacji, która jest korzystna dla obu stron kontraktu i coraz częściej wybierana przez różnego rodzaju firmy.

