Polski gigant odzieżowy tnie emisje. Możliwe są zmiany azjatyckich dostawców

Gigant rynku modowego, gdańska grupa LPP, szyje głównie w Azji. Współpracuje z ponad 1200 dostawcami z całego świata. Chcąc zdekarbonizować swój biznes, musi także ich przeprowadzić na zieloną stronę mocy.

Polska grupa odzieżowa LPP, właściciel takich marek Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay, zdecydowaną większość swoich kolekcji szyje w Azji.

Chcąc się dekarbonizować, musi zająć się ograniczaniem emisji w całym łańcuchu wartości swojego biznesu, także tym sięgającym Azji.

LPP nie wyklucza konieczności zmiany azjatyckich producentów i dostawców, jeśli nie dostosują swojej działalności do zwiększonych wymogów, zgodnych z przyjętymi celami klimatycznymi gdańskiej firmy.

Ograniczanie emisji jest fundamentem światowej polityki klimatycznej. Już 5-6 października 2023 roku odbędzie się w Katowicach konferencja PRECOP 28, która ma być polskim przygotowaniem do konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

LPP jest pierwszą polską firmą odzieżową, której cele dekarbonizacyjne zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Przyjęte przez spółkę zobowiązania obejmują plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w kategoriach, które w największym stopniu odpowiadają za jej ślad węglowy.

Efektywność i zielona energia, czyli najprościej ograniczać emisje na własnym podwórku

Są to przede wszystkim emisje związane z zakupem towarów i usług oraz transport z fabryk do magazynów i dalej do sklepów i klientów. LPP ma także ambicje zmniejszenia emisji w zarządzanych przez siebie nieruchomościach, czyli sklepach i magazynach. I tak do 2030 r. gdańska firma chce ograniczyć tu emisje o 42 proc.

W tym celu podejmuje działania na rzecz ograniczania zużycia energii, a z drugiej strony chce wykorzystywać coraz więcej czystej, zielonej energii. W 2021 r. firma podpisała jeden z największych w kraju kontraktów PPA (Power Purchase Agreement - długoterminowa umowa dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem) z firmą Figene, która na potrzeby jego realizacji wybudowała dodatkową farmę wiatrową.

Dzięki temu od 2023 r. krajowe biura LPP oraz Centra Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim są zaopatrywane w energię pochodzącą z wiatru. Umowa z Figene będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, co zabezpiecza też zapotrzebowanie Grupy na tańszy prąd.

Dekarbonizacja wymaga ścięcia emisji także u kooperantów. To już nie takie proste

Wyzwaniem wciąż pozostaje ograniczenie pośrednich emisji powstających w łańcuchu wartości firmy, w tym u dostawców i producentów, z którym współpracuje LPP. Jest to nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że polska grupa szyje głównie w Azji. To tam powstają ubrania praktycznie wszystkich jej marek - Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito. W Polsce powstaje zaledwie 2,5 proc. produkcji. Pozostała część zamówień kierowana jest do dostawców z Azji, w tym m.in. z takich krajów jak Chiny, Bangladesz, Pakistan czy Indie.

W sumie LPP współpracuje obecnie z ponad 1200 dostawcami na świecie. Ich oddziaływanie na środowisko jest także sprawą polskiej firmy, skoro stawia sobie tu ambitne cele.

Jak mówiła na konferencji wynikowej rzeczniczka firmy Monika Wszeborowska, LPP chce zmniejszyć swoje pośrednie emisje o ponad 50 proc. w przeliczeniu na jedną sztukę zakupionego towaru w porównaniu do roku bazowego 2021. Jak firma chce sprostać temu wyzwaniu?

LPP nie wyklucza zmiany dostawców, którzy nie przejdą na zieloną stronę mocy

Przede wszystkim poprzez odpowiedni dobór fabryk i ich lokalizacji w państwach, w których miks energetyczny jest przyjazny środowisku i umożliwi realizację celów redukcji emisji.

To, jak przyznał na konferencji wynikowej Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, może wiązać się ze zmianami niektórych dostawców i producentów.

- W pierwszej kolejności chcemy, aby obecne fabryki, z którymi współpracujemy, dokonały zmian po swojej stronie. Jeśli te zmiany będą niesatysfakcjonujące lub nie będą następowały w odpowiednim tempie, będziemy zmieniali producentów i dostawców - powiedział.

Niebagatelne znaczenie będą miały też materiały używane do produkcji odzieży. LPP stawia na bawełnę z odpowiednimi certyfikatami, których pozyskanie wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko, ale przede wszystkim na materiały z recyklingu, które mają 4-krotnie niższe emisje niż te z pierwotnej produkcji.

Planowana jest także wymiana floty samochodowej firmy na pojazdy hybrydowe i elektryczne, by ograniczyć emisje na etapie transportu z fabryk do magazynów i sklepów, a także w dalszej kolejności do klientów.