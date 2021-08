Polski gigant odzieżowy "zaoszczędził" 300 ton plastiku

Właściwa gospodarka opakowaniami może przynieść firmie nieoczekiwanie duże korzyści, jednocześnie – co istotne – zmniejszając negatywne oddziaływanie na środowisko. Dowodzi tego przykład rozwiązań polskiego potentata branży odzieżowej - firmy LPP z Gdańska.

Drugie życie opakowań

Standaryzacja kartonów

Oszczędności na ostatniej mili

Dla przykładu, odzież marki Reserved ma dzisiaj dedykowane 13 rozmiarów opakowań, a wyroby marki Sinsay - dziewięć.Spółka pomyślała także o procesie ewentualnych zwrotów produktów. I tu, jak się okazało, tkwi środowiskowy potencjał.– Opakowania w e-handlu zaprojektowaliśmy tak, żeby w przypadku zwrotu towaru klient mógł ich zawsze ponownie użyć – dodaje Gromadzki.Na przykład wszystkie opakowania marek Mohito i Reserved mają rozwiązania typu hot melt. W praktyce oznacza to zastosowanie w kartonie dwóch ścieżek z klejem zabezpieczonych tasiemką. Jedną tasiemkę zrywa się, by zakleić karton z towarem wysyłanym do klienta, drugą może wykorzystać sam klient i zakleić z powrotem karton, gdy odsyła towar.Spółka widząc realne efekty zmian wprowadzonych w opakowaniach e-commerce, postanowiła iść o krok dalej i wdrożyć nowe rozwiązania także w przypadku opakowań zbiorczych, w których odzież LPP trafia z fabryk do magazynów firmy. W taki sposób zainicjowano program standaryzacji kartonów, realizowany w ramach autorskiego projektu Control Tower, platformy usprawniającej zarządzanie łańcuchem dostaw.Patrz też: LPP debiutuje w Zielonym Indeksie Wcześniej kartony importowane od dostawców docierały do Polski w różnych rozmiarach, co przekładało się na stratę powierzchni przewozowej i magazynowej. Dodatkowo, z uwagi na słabą ich jakość, gros z nich po dotarciu do Polski nadawała się jedynie na makulaturę. Dziś lepsza trwałość kartonów pozwala na ponowne ich wykorzystanie w transporcie towarów do salonów stacjonarnych marek LPP.– W Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim jeszcze kilka miesięcy temu odzyskiwaliśmy 20 proc. kartonów z towarami od producentów, dziś już 40 proc. – wyjaśnia Adam Gromadzki. – Przynosi to ewidentne oszczędności w kosztach operacyjnych, ale przede wszystkim środowiskowych.Spółka policzyła to dokładnie. Przez pół roku oszczędziła na zakupie nowych 900 tys. sztuk opakowań. Do ich produkcji trzeba by było wyciąć 17 tys. drzew, czyli kilka hektarów lasu. W nowo budowanym Centrum Dystrybucyjnym w Brześciu Kujawskim LPP chce odzyskiwać aż 75 proc. opakowań zbiorczych.Zwiększenie trwałości opakowań to jednak nie jedyny atut tego projektu.– Poprzez standaryzację wyeliminowaliśmy przewóz kartonów nieoptymalnych pod względem gabarytowym, co przełożyło się na znaczące zwiększenie wykorzystania powierzchni ładunkowej zarówno w imporcie, jak i w późniejszej dystrybucji towarów do sklepów. Wpłynęło to również na lepsze wykorzystanie pojemności naszego centralnego magazynu w Pruszczu Gdańskim – mówi Adam Gromadzki.Dziś kartony są gabarytowo dopasowane do wielkości gniazd pakowych, na jakie podzielone są regały składowe w automatycznym magazynie miniload. Tym samym optymalnie wykorzystywana jest przestrzeń składowa, co daje oszczędność nawet kilkunastu procent pojemności.W ciągu ostatnich dwóch lat LPP wprowadziło jeszcze jedną zmianę w organizacji logistyki, także z pożytkiem dla ochrony środowiska. Wcześniej zamówione u producentów towary trafiały do magazynu centralnego w Pruszczu Gdańskim i dopiero stamtąd były przesyłane do sklepów stacjonarnych oraz do magazynów dedykowanych obsłudze e-commerce zlokalizowanych w Polsce i Rosji.W praktyce oznaczało to, że – przykładowo – klient z Rumunii, robiący zamówienie internetowe, otrzymywał paczkę z Polski. Wówczas przesyłka musiała pokonać ponad tysiąc kilometrów.Od pewnego czasu spółka rozbudowała swój potencjał magazynowy, tworząc regionalne magazyny e-commerce na Słowacji i w Rumunii oraz podwajając powierzchnię magazynu w Rosji. Obecnie produkty zamówione przez klienta w Rumunii, trafiają do niego z magazynu zlokalizowanego pod Bukaresztem.Od czasu pandemii spółka wdrożyła jeszcze jedno rozwiązanie – dostawę zamówień internetowych ze sklepu znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej. Pozostając przy przykładzie klienta z Rumunii – może się okazać, że zamówiony przez niego produkt nie będzie musiał pokonać tysiąca kilometrów, ale znacznie mniej, bo przesyłka trafi do niego ze sklepu "za rogiem".Rzeczywistość pokazuje, że proste modyfikacje procesów zarządzania firmą mogą przynosić wymierne korzyści dla coraz bardziej wymagających klientów i znaczące profity środowiskowe.Patrz też: LPP robi zwrot ku młodości. Do zarządu dołącza syn twórcy odzieżowej firmy