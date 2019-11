Polski gigant robi ubrania z resztek ryb i kukurydzy. "Popyt rośnie"

Ekologia to obszar, który w najbliższych latach będzie miał ogromny wpływ na gospodarkę, niezwykle mocno odczuje to branża odzieżowa. Rosnąca społeczna świadomość wymusza na firmach zmianę dotychczasowej optyki i strategii działania. Eko to już nie tylko trend, ale realna potrzeba i wspólna odpowiedzialność producentów. Ci sięgają po coraz odważniejsze rozwiązania, które nierzadko zaskakują ich samych.

To, co ekologiczne, zwykle znaczy droższe, ale klienci coraz chętniej są w stanie zapłacić więcej, by nabyć produkt wyższej jakości.

Coraz częściej zwracają też uwagę na to, jak ich wybory wpływają na środowisko.

Materiały z alg, biomasy kukurydzianej czy z pozostałości ryb to rozwiązania, które jeszcze nie są powszechne, ale za chwilę takimi będą. Taka jest potrzeba i taka jest odpowiedź producentów, którzy czują odpowiedzialność za środowisko.