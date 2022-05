Polski gigant wychodzi z Rosji. Swój biznes sprzedaje Chińczykom

Zarząd LPP na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, podjął decyzję o sprzedaży rosyjskiej spółki RE Trading konsorcjum chińskiemu. Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku - poinformowało LPP.

Firma odzieżowa LPP poinformowała, że jej zarząd na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami 19 maja 2022 podjął decyzję o sprzedaży rosyjskiej spółki RE Trading konsorcjum chińskiemu.

LPP podała ponadto, że „na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej”.

- Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku - stwierdziła LPP w komunikacie.

LPP komunikowała, że od pierwszych dni wojny w Ukrainie popiera i respektuje wszelkie międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Na początku marca 2022 firma podjęła decyzję o zawieszenia działalności operacyjnej i wstrzymania dostaw towarów na rynek rosyjski oraz trwających i planowanych projektów rozwojowych w Rosji.

Pod koniec kwietnia 2022 podała, że wszystkie funkcjonujące dotychczas w Rosji sklepy stacjonarne oraz online marek LPP pozostają zamknięte, a także że została podjęta kierunkowa decyzję o sprzedaży należących do grupy LPP zarejestrowanych w Rosji spółek RE Trading oraz LLC Re Development.

