Polski producent bielizny sprzedaje więcej niż przed rokiem

Polski producent ekskluzywnej bielizny damskiej - grupa Esotiq&Henderson - zanotował w październiku podobny poziom przychodów jak miesiąc wcześniej, utrzymując również dwucyfrową dynamikę wzrostu w ujęciu rocznym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2023 r. przez grupę kapitałową Esotiq&Henderson wyniosły około 19,5 mln zł i były wyższe o około 14 proc. w ujęciu rok do roku. Skonsolidowane przychody w okresie styczeń - październik 2023 roku wyniosły około 228 mln zł i były wyższe o ponad 13 proc. rok do roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w październiku wyniosły około 3,7 mln zł i były wyższe o około 18 proc. rok do roku. Narastająco przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 42 mln zł i były wyższe o ponad 36 proc. rok do roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła w październiku 2023 r. około 60 proc., a zatem była wyższa o około 9 pkt. proc. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

Dla porównania skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2023 r. wyniosły około 19,7 mln zł (więcej o 15 proc. rok do roku). Przychody ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2023 r. wyniosły około 3,8 mln zł i były wyższe o około 19 proc. rok do roku. Szacunkowa marża wyniosła tyle ile w październiku.

Zdecydowanie lepsze pod względem wartości przychodów były dla spółki miesiące wakacyjne, ale dynamika wzrostu procentowego w ujęciu rocznym okazała się nieco niższa.

W sierpniu 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 31,4 mln zł i były wyższe o około 7 proc. rok do roku. W lipcu przychody ze sprzedaży wyniosły około 30,7 mln zł i były wyższe o około 13 proc. rok do roku. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży w tych dwóch miesiącach wyniosła około 65 procent.

Esotiq&Henderson zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych (głównie bielizny) i kosmetycznych. Największym akcjonariuszem Esotiq & Henderson jest Patronado Limited, który posiada 56 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka w pierwszym półroczu wypracowała ponad 120 mln zł przychodów, a jej giełdowa wycena wynosi obecnie niespełna 80 mln zł.