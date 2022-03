Polski producent odzieży ogranicza działalność w Rosji i na Białorusi

CDRL, notowany na warszawskiej giełdzie producent odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką Coccodrillo, podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw towarów do swojej rosyjskiej i białoruskiej spółki, a także o zaniechaniu dalszych inwestycji na terenie tych państw.

- Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli CDRL RUS, sprzedaż towarów na terenie Rosji odbywa się aktualnie w normalnym trybie, niemniej nie można wykluczyć jej dalszego spadku lub zatrzymania w przyszłości, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej tego kraju w następstwie nałożonych sankcji - informuje CDRL.Spółka zakłada jednak, że dewaluacja rosyjskiego rubla będzie wpływała negatywnie na dostępność dla konsumentów towarów nabywanych w walucie obcej. W konsekwencji firma przewiduje załamanie sprzedaży na terenie Rosji.Dlatego z uwagi na trwający konflikt zbrojny, a także związane z nim sankcje nałożone na Rosję, CDRL podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw towarów do swojej rosyjskiej spółki, a także o zaniechaniu dalszych inwestycji na terenie Rosji.Sprzedaż polskiej firmy na rynek Rosji stanowiła 3,2 proc. w sprzedaży ogółem w 2021 roku, w związku z czym wpływ decyzji o zaniechaniu działalności na rosyjskim rynku na sytuację Grupy będzie nieistotny. Plany biznesowe spółki nie zakładały też istotnego zwiększenia skali działalności na terenie Rosji w roku 2022 i kolejnych latach.Jak informuje CDRL, przyszłość rosyjskiej spółki uzależniona będzie do rozwoju sytuacji w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym z udziałem tego państwa.CDRL jest obecny także w Białorusi poprzez spółkę zależną DPM, w której posiada 74,9 proc. udziałów. Ich wartość na koniec 2021 r. szacowana była na 19 mln zł.Współudział Białorusi w konflikcie zbrojnym w Ukrainie, a także sankcje nakładane na ten kraj, w ocenie CDRL mogą mieć negatywny wpływ na działalność białoruskiej spółki zależnej, a w konsekwencji na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w przyszłych okresach.Czytaj także: Załamanie rubla na rynkach zagranicznych, rosyjska waluta spada o 8 proc. Firma odnotowuje dwie podstawowe tendencje w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju: następuje dalsza dewaluacja rubla, a także wstrzymywanie przez kontrahentów udzielania kredytów kupieckich w transakcjach handlowych, co powoduje istotne trudności w zapewnieniu terminowości rozliczenia zobowiązań.Z punktu widzenia sprawozdawczości grupy bardzo istotne znaczenie ma występowanie ujemnych różnic kursowych wynikających z niestabilności kursu białoruskiej waluty, co powoduje znaczące i nieprzewidywalne różnice w osiąganych wynikach finansowych, nieuzasadnione z punktu widzenia faktycznych efektów prowadzonej działalności.Utrzymanie się tych tendencji w dłuższym czasie, jak również dalsze negatywne dla białoruskiej gospodarki skutki nakładanych sankcji, mogą wpłynąć na zmniejszenie lub utratę płynności finansowej DPM, a w konsekwencji na ściągalność należności CDRL.- Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządu DPM, sprzedaż towarów na terenie Białorusi odbywa się aktualnie w normalnym trybie. Odnotowano spadek sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego o około 8-10 proc., co w obecnej sytuacji nie jest spadkiem o charakterze nadzwyczajnym. Wpływ na spadek sprzedaży może mieć również i w tym wypadku kwestia dewaluacji białoruskiej waluty i ograniczenie dla konsumentów dostępności towarów nabytych przez DPM w walucie obcej. Nie można jednak wykluczyć dalszego spadku lub zatrzymania sprzedaży w przyszłości, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej tego kraju w wyniku nałożonych sankcji - informuje zarząd CDRL.Spółka bierze pod uwagę konieczność dokonania w przyszłości odpisów aktualizujących w przypadku uznania należności białoruskiej spółki za nieściągalne. Na ten moment nie jest jednak możliwe oszacowanie ich wartości i ich wpływu na wynik finansowy w kolejnych okresach.Jednocześnie CDRL informuje, iż transakcja nabycia udziałów w DPM jest ubezpieczona w KUKE na kwotę ponad 20 mln. zł. Ubezpieczenie to obejmuje takie zdarzenia jak nakładanie sankcji gospodarczych na Białoruś przez kraje Unii Europejskiej oraz konflikty zbrojne.Mimo to CDRL podjął decyzję o zaniechaniu dalszych inwestycji w spółkę zależną na Białorusi. Sprzedaż polskiej firmy do DPM stanowiła 5,8 proc. w sprzedaży ogółem w 2021 roku. Wpływ przychodów ze sprzedaży towarów na rynek białoruski na wynik finansowy grupy wynosi jednak około 9 proc. na dzień ostatniego sprawozdania finansowego i jest znacząco niższy niż wynika to z udziału tej kwoty w przychodach grupy ogółem tj. ok 36 proc..CDRL zapewnia, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację związaną z rynkami Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Spółka pozostaje w stałym kontakcie z jej partnerami z rynków wschodnich.Polska firma równocześnie zapewnia, że nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z Rosji czy Białorusi. Spółka nie korzysta również z materiałów do produkcji jej towarów z tych krajów wobec powyższego aktualnie nie identyfikuje ryzyka dotyczącego wpływu konfliktu zbrojnego na proces produkcji, a także sprzedaż swoich towarów w Polsce i w pozostałych krajach Europy.Kryzysowa sytuacja na wschodnich rynkach nie ma także przełożenia na działalność Grupy w sferze zatrudnienia.