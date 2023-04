Polski sprzedawca sprzętu sportowego rozszerza działalność

Jeszcze w tym miesiącu Martes Sport zamierza podjąć ekspansję sprzedaży online na rynkach niemieckim i austriackim. W Polsce, Czechach i Rumunii sieć działa stacjonarnie, prowadząc sieć 380 sklepów, dodatkowo sprzedaż online jest też prowadzona na Węgrzech oraz w Słowacji.

Przedstawiciele Martes Sport podkreślają, że firma zamierza poszerzyć sieć swoich salonów sprzedaży.

Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy Martes Sport otworzył sklepy w parkach handlowych takich jak Karuzela Kołobrzeg, ATUT Sucha Beskidzka, Vendo Park Zambrów, Era Park Iława, Kłodzko, M-Park Świdnik. Na tym nie koniec – w najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych sklepów sieci, m.in. w Kole, Radzionkowie, Dzierżoniowie, Jaśle i Ostrzeszowie.

Nowe sklepy to tylko jeden z pomysłów na ekspansję. Spółka informuje, że pracuje nad przedłużeniem umów najmu w galeriach i parkach handlowych, gdzie sklepy sieci obecne są od lat. Przy okazji sklepy – o ile pozwala na to otoczenie – są powiększane i przechodzą gruntowną zmianę stylistyki, by dostosować się do stosowanego obecnie w Martes Sport layoutu.

Jak twierdzi spółka, wdrażane są również rozwiązania proekologiczne, które mają na celu zmniejszenie emisyjności sklepów.

Spółka przedłużyła właśnie umowy najmu oraz zapewniła sobie powiększenie swoich sklepów m.in. w Tczewie, Kwidzynie, Hrubieszowie, Stargardzie, Sochaczewie i w Lubinie.

Natomiast w dużych miastach spółka poszukuje powierzchni nie mniejszych niż 1500 m2, w których zamierza otwierać salony z możliwie najszerszą ofertą.

Dzięki posiadanym centrom logistycznym o łącznej powierzchni ok. 70 tys. m2 realizuje zamówienia do klientów w 24 godziny. Na początku 2024 roku uruchomiony zostanie zautomatyzowany magazyn, który może okazać się przełomem dla sprzedaży internetowej.

W skład grupy kapitałowej Martes Sport wchodzi pięć spółek zajmujących się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą detaliczną artykułów sportowych na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, zatrudniających ponad 3 tys. osób.

