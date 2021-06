Polski start-up idzie w ubrania second hand. Właśnie zebrał pieniądze

Prywatni inwestorzy z branży fashion wsparli Ubrania do Oddania. Start-up pozyskał 1,5 mln złotych w rundzie pre-seed. Jego celem jest m.in przekonanie marek odzieżowych do zrównoważonej mody, na której da się zarobić.

- Nie sprawimy, że branża fast fashion zacznie produkować mniej, ale pomożemy jej dostrzec wartość second hand i sprzątać po sobie. Dzięki nam każda marka odzieżowa może czerpać zyski z ponownej sprzedaży wyprodukowanych wcześniej ubrań czy obuwia i jednocześnie działać bardziej odpowiedzialnie - podkreśla Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka Ubrania do Oddania.Firma Ubrania do Oddania aktualnie intensywnie rozwija własną markę odzieży z upcyclingu “Love Second Chance”, sortownię w autorskim modelu CLEAR Sorting oraz fundrisingową platformę do zbiórek odzieży online. Start-up chce też lepiej zagospodarować kanał e-commerce, wprowadzając „Fair boxy”, dzięki którym klienci e-sklepów mogą spakować do kartonów po zakupach online zbędną odzież i przekazać ją do ponownego obiegu za pośrednictwem UDO.Spółka wzmacnia też zespół ekspertów ds. zrównoważonej mody. W ostatnim czasie dołączyły do niego Katarzyna Zajączkowska - projektantka, autorka podcastu Odpowiedzialna Moda, która w UDO zajmuje się strategią mody cyrkularnej dla marek odzieżowych oraz Anna Pięta - współautorka Muda Talks i liderka zrównoważonego rozwoju według magazynu „Forbes Women”.Pozycję start-upu dodatkowo mają umacniać partnerstwa z firmami technologicznymi, jak Electrolux, przy współpracy z którym powstał projekt „Noś dłużej”, w ramach którego powstanie sklep internetowy z wyselekcjonowaną odzieżą z drugiego obiegu oraz wakacyjny pop-up store w jednym z nadmorskich kurortów.Start-up Ubrania do Oddania powstał w 2018 r. i obecnie zatrudnia 30 osób. Firma zbudowała platformę fundraisingową, która łączy zbiórki odzieży używanej ze wsparciem finansowym na rzecz organizacji charytatywnych. Poza platformą dla konsumentów, UDO oferuje narzędzia sustainable fashion dla marek modowych, pomoc w zbiórkach odzieży dla samorządów i gotowe rozwiązania CSR dla firm.