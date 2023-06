Polskie kultowe marki modowe idą w świat. VRG ma nową strategię

1,9 mld zł przychodu, 150 mln zł zysku netto i zagraniczna ekspansja kultowych polskich marek - oto trzyletni plan rozwoju modowej grupy VRG, do której należą takie marki jak Wólczanka, Vistula, Bytom, Deni Cler i W. Kruk.

Modowa grupa VRG, do której należą takie marki jak Wólczanka, Vistula, Bytom, Deni Cler i W. Kruk, opublikowała długo wyczekiwaną strategię rozwoju na lata 2023-2025.

Firma chce w trzyletniej perspektywie zbliżyć się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnąć ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto na poziomie między 56 a 57 proc.

W planach, choć wykraczających poza trzyletnią strategię, jest także zagraniczna ekspansja firmy.

Krakowska Grupa VRG, właściciel marek odzieżowych Vistula, Wólczanka, Bytom i Deni Cler oraz jubilerskiej W.Kruk przedstawiła nową strategię rozwoju na lata 2023 - 2025. Dokument był długo wyczekiwany, bo światło dzienne początkowo miał ujrzeć w pierwszym półroczu 2021 roku. Pracował nad nią odwołany we wrześniu 2021 r. poprzedni prezes VRG Andrzej Jaworski. Jednak później doszło do przetasowań w zarządzie i opóźnienia w publikacji dokumentu.

Nowemu zarządowi VRG, ostatecznie ukształtowanemu w maju 2022 r., prace nad strategicznym dokumentem zajęły kolejnych 12 miesięcy.

I tak dopiero teraz poznaliśmy wreszcie kształt strategii na lata 2023 – 2025, która ma pozwolić spółce zbliżyć się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnąć ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto na poziomie między 56 a 57 proc.

- Pracowaliśmy nad strategią dość długo, bo prace te polegały nie tylko na zebraniu pomysłów, ale także na przeprowadzeniu badań i analiz słabych i mocnych stron naszej spółki. Na tej bazie sformułowaliśmy najefektywniejsze i najlepsze scenariusze jej rozwoju – mówił podczas prezentacji strategii prezes grupy VRG Janusz Płocica.

Jak wskazywał prezes VRG, najważniejszym filarem strategii są marki, które polska grupa modowa ma w swoim portfolio. To na nich budowana będzie w kolejnych lata wartość grupy. Mowa przy tym o wszystkich pięciu markach – czterech modowych: Vistula, Wólczanka, Bytom i Deni Cler oraz jednej jubilerskiej W.Kruk.

- Jesteśmy domem marek. Każda z nich jest jednym z liderów bądź liderem w swojej grupie konsumenckiej – podkreślał Janusz Płocica, dodając, że strategia zakłada dalszy ich rozwój, ale też poprawę efektywności.

VRG przy tym będzie konsekwentnie stawiać na dywersyfikację, opierając swój biznes zarówno na segmencie jubilerskim, jak i odzieżowym, co pozwala firmie wykorzystywać synergie i różne preferencje zakupowe klientów.

VRG planuje odmładzanie marek i mocne kolekcje damskie

W nowej strategii grupa VRG planuje w swoich markach sporo zmian, zwłaszcza w segmencie odzieżowym.

Marki Vistula i Wólczanka mają w najbliższych 2 latach znacznie odmłodzić swoją bazę konsumentów i silniej otworzyć się na kobiety. W 2025 kolekcja damska ma w Vistuli osiągnąć minimum 15 proc. udziału w ofercie (w porównaniu z 2 proc. w 2022 r.), w Wólczance ok. 50 proc. (w porównaniu z 30 proc. w tym roku).

Wprowadzanie kolekcji damskich nie będzie się odbywać jednak kosztem kolekcji męskich. Jak tłumaczył podczas prezentacji Janusz Płocica, firma będzie dokładać powierzchnię handlową do istniejących sklepów. Już po wakacjach pojawi się w warszawskiej Galerii Mokotów pierwszy taki salon, który wskaże nowy kierunek rozwoju VRG.

Bytom będzie rozwijać się w kierunku slow fashion, nadal kładąc silny nacisk na nowoczesną męską kolekcję formalną. Wszystkie trzy marki będą działać w segmencie „accessible premium”, podczas gdy Deni Cler ma rozwijać ofertę premium.

Należący do VRG wicelider rynku jubilerskiego w Polsce, czyli W.Kruk, ma w perspektywie 2025 roku być marką pierwszego wyboru dla klientów w obszarze zegarków i biżuterii luksusowej przy jednoczesnym rozwoju oferty biżuterii luksusowej (własnej oraz marek obcych) i zegarków. Firma nie zapomni także o młodszych klientach. Sieć W.Kruk ma liczyć 180 salonów, otwieranych m.in. w średnich miastach.

Polska grupa modowa będzie rozwijać się i w internecie, i w sprzedaży stacjonarnej

Kolejnym filarem strategii VRG jest omnichannel, czyli rozwój obu kanałów sprzedażowych – zarówno stacjonarnego, jak internetowego. Na koniec 2025 r. VRG planuje operować w sieci stacjonarnej o łącznej powierzchni ok. 62,7 tys. m2, w ramach zmodernizowanych konceptów dla wszystkich marek. Sprzedaż poprzez 6 e-sklepów oraz zwiększenie skali obecności na platformach oferujących towary wielu marek powinny przyczynić się do minimum 14-proc. udziału online w przychodach grupy w 2025 roku.

- To mocna strona naszego biznesu, która jeszcze nie jest w pełni wykorzystana, ale na tej przewadze chcemy budować nasz sukces w przyszłości – podkreślał Janusz Płocica.

VRG zakłada dwucyfrowy wzrost przychodów w kolejnych latach i ekspansję zagraniczną

- Wszystkie te działania w zakresie marek, zarówno odzieżowych, jak i jubilerskiej mają przynieść nam konkretne efekty w postaci wzrostu przychodów do 1,9 mld zł w perspektywie 2025 r., co oznacza dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kolejnych latach i ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 r. – wyliczał prezes VRG.

Plan długofalowy zakłada przy tym wyjście grupy VRG poza polski rynek.

- Rozpoczynamy drogę do ekspansji za granicę. Obecnie działamy tylko w Polsce, gdzie w swoich segmentach jesteśmy najsilniejsi i rozwój na krajowym rynku pozostaje dla nas priorytetem. Ale zdecydowaliśmy się rozpocząć długofalowy proces ekspansji zagranicznej w sposób zrównoważony i wyważony, co przyniesie nam efekty w kolejnych strategiach – ogłosił Janusz Płocica.

Na pytania WNP.PL o kierunek ekspansji, prezes VRG odpowiedział, że firma chce powtarzać sprawdzone rozwiązania i podążać ścieżkami innych firm z tego segmentu rynku i naszego regionu. Co to oznacza?

Oznacza to, że VRG celuje w pierwszej kolejności w region Europy Środkowo-Wschodniej i bliższą zagranicę, gdzie chce głównie za pośrednictwem kanałów online wejść ze swoimi markami. Jak podkreślał prezes, to długa droga, bo firmę czeka rozpoznanie rynku, budowa świadomości i znajomości marek, tworzenie zaczątków łańcucha logistycznego, obsługi klienta i marketingu dla danego rynku. VRG przy tym nie planuje tworzenia nowych kolekcji z myślą o zagranicznych rynkach.

- Docelowo, czyli wykraczając poza przyjętą właśnie trzyletnią strategię, rynki zagraniczne miały znaczący udział w naszym biznesie. Nie planujemy przy tym dużych inwestycji, które znacząco wpływałyby na wyniki – podsumował Janusz Płocica.

Prezes VRG zapowiedział także szeroko zakrojone działania zwiększające efektywność w spółce, m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Już za kilka miesięcy mają zacząć działać pierwsze narzędzia informatyczne wspomagające efektywność oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (machine learning).

- Rozwój grupy będzie przy tym realizowany wyłącznie z własnych środków. Nie planujemy nowych emisji akcji czy zadłużania spółki. Sami będziemy generować środki potrzebne na rozwój – zapewnił prezes VRG.

Firma przy tym podtrzymuje swoją politykę dywidendową, co oznacza, że nadal będzie się dzielić zyskami z akcjonariuszami poprzez wypłaty dywidendy, a być może także poprzez skup akcji.

Przypomnijmy, że Grupa VRG w I kwartale 2023 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 267 mln zł, notując 3,2 mln zł zysku netto wobec 243,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2,9 mln zł straty netto rok wcześniej. Był to pierwszy dodatni wynik netto za I kwartał od 2018 r.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl