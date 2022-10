Pomimo światowego kryzysu dobra luksusowe sprzedają się bardzo dobrze

LVMH światowy lider sprzedaży dóbr luksusowych opublikował wyniki za III kwartał 2022 roku, z których wynika, że jego przychody wyniosły 19,75 miliarda euro, co oznacza wzrost o 27 procent.

Przychody grupy LVMH, której głównym udziałowcem jest francuski miliarder Bernard Arnault, w III kwartale tego roku osiągnęły poziom 19,75 miliarda euro, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27 procent. Wzrost organiczny, czyli bez przejętych w tym czasie innych firm, wyniósł 19 procent. W okresie 9 miesięcy przychody przekroczyły 56,4 miliarda euro i były wyższe o 28 procent.

- W przeciwieństwie do innych branż mamy możliwość zmuszenia klientów do poniesienia kosztów inflacji, jeśli ta nie stanie się znacząca, co w tej chwili nie ma miejsca. Branża luksusowa nie jest odporna na recesję ani wstrząsy gospodarcze, widzieliśmy to w przeszłości, ale mamy świadomość, że kiedy to się dzieje, nie trwa długo i wychodzą z niego najsilniejsze marki, które stają się jeszcze bardziej silne - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor finansowy Jean-Jacques Guiony.

Największy wzrost sprzedaży w okresie minionych trzech kwartałów (o 43 procent) odnotowano w Europie, w Japonii o 32 procent i Stanach Zjednoczonych o 19 procent. Rynek chiński cały czas poddany był ograniczeniom wynikającym z obostrzeń pandemicznych, w tym ograniczeniu podróży lotniczych.

W trzecim kwartale wyroby skórzane i moda przyniosły 9,7 miliarda euro przychodów, kosmetyki i wyroby perfumeryjne około 2 miliardów euro, zegarki i biżuteria 2,7 miliarda euro, wina i inne alkohole 1,9 miliarda euro, sprzedaż w sieciowych sklepach perfumeryjnych i na lotniskach 3,5 miliarda.

Dla LVMH tradycyjnie najlepsze wyniki sprzedaży notowane są w okresie świąteczno-noworocznym, dlatego chcąc zachęcić do dodatkowego wysiłku ponad 25 tysięcy pracowników, zaproponowano wypłatę każdemu dodatkowej premii motywacyjnej.

