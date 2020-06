Ponad 60 proc. Polaków kupuje artykuły i odzież sportową w sklepach stacjonarnych

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Jak wynika z raportu „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, sześć na dziesięć osób uprawiających sport wydaje te pieniądze przede wszystkim w sklepach stacjonarnych.

- Jest to dość naturalne, gdyż zazwyczaj osoby uprawiające sport dbają nie tylko o swoje zdrowie, ale też o otoczenie, w którym żyją. Są to świadomi konsumenci, którzy dokonując zakupowych wyborów, zdają sobie sprawę, jaki mają one wpływ chociażby na środowisko - mówi Michał Pieprzny.Największą uwagę na ten aspekt zwracają Austriacy, gdzie aż 63 proc. konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej nawet o 20 euro za produkty wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Z kolei najmniej chętni są Niemcy (49 proc.) oraz Francuzi (48 proc.).W Polsce odsetek respondentów, którzy byliby skłonni zapłacić więcej za artykuły i ubrania wykonane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wynosi 62,1 proc. Spośród krajów naszego regionu tylko nieco lepszy wynik (62,9 proc.) uzyskano w Rumunii. Średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi niemal 57 proc.Gdzie szukamy informacji i opinii na temat odzieży i artykułów sportowych? Polacy przede wszystkim w sieci. Dla ponad 54 proc. badanych źródłem są porównywarki cenowe. Jednocześnie niemal w tym samym stopniu polegamy na osobistych poleceniach. Z kolei na przykład Austriacy oraz w mniejszym stopniu Francuzi i Niemcy swoją wiedzę opierają na poleceniach sprzedawców w sklepach stacjonarnych.Zobacz także: Producenci odzieży rezygnują z reklam na Facebooku. Wskazują na rasizm