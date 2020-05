Ponad 80 proc. klientów centrów czuje się bezpiecznie

81 proc. klientów centrów handlowych po ich ponownym otwarciu czuje się w nich bezpiecznie - wynika z badania „Powrót Polaków do zakupów po epidemii”, przeprowadzonego przez Polską Radę Centrów Handlowych i agencję badawczą Inquiry.

Jak zaznaczyła Rada, w pierwszej fali badania "Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków", zrealizowanej w dniach 11-15 maja, 64 proc. badanych poszło do centrum handlowego po konkretne zakupy, a 31 proc., aby sprawdzić ofertę w sklepach lub w poszukiwaniu ciekawych promocji.

"Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry pokazują, że klienci chętnie wrócili do centrów handlowych po 4 maja. Co nas cieszy, aż 81 proc. respondentów czuło się podczas robienia zakupów bezpiecznie. Oznacza to, że obiekty handlowe zostały dobrze przygotowane do przyjęcia klientów" - oceniła Anna Zachara-Widła z PRCH.

Rada poinformowała, że ogólnopolskie badanie zostało zaplanowane na osiem cotygodniowych fal i każdorazowo będzie ono przeprowadzone na próbie 500 osób. Według PRCH, badanie pozwoli analizować bieżące zmiany zachowań klientów obiektów handlowych między innymi w takich obszarach jak: decyzje zakupowe, opinie o wizytach w centrach handlowych czy też obawy z nimi związane.

Jak podkreśliła prezes Inquiry Agnieszka Górnicka, po pierwszej fali badania wiadomo już, że respondenci najbardziej tęsknili za wizytą u fryzjera i kosmetyczki, na co wskazało po 68 proc. badanych. Po 38 proc. wskazało z kolei na dostęp do gastronomii i rozrywki.

"Jesteśmy przekonani, że wraz z kolejnym znoszeniem obostrzeń i otwieraniu kolejnych przestrzeni w obiektach, potrzeby klientów będą się zmieniać" - oceniła Górnicka.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.