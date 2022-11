Popularna sieć odzieżowa otwiera kolejny sklep w Polsce

Primark, międzynarodowy detalista odzieżowy, po raz pierwszy otworzył 10 listopada drzwi swojego krakowskiego sklepu.

Salon zlokalizowany jest w Bonarka City Center.

Otwarcie przyczyniło się do stworzenia ponad 170 nowych miejsc pracy - w tym w ramach stanowisk doradców klienta i kierowniczych.

Jest to trzeci sklep Primark w Polsce i kamień milowy w ekspansji sieci w regionie.

Nowy sklep w Krakowie, na 3 800 mkw. powierzchni handlowej położonej na dwóch piętrach. Oferuje artykuły codziennego użytku, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki, przedmioty codziennego użytku i artykuły wyposażenia domu. W sklepie do dyspozycji klientów dostępne są 24 przymierzalnie oraz 20 kas.

Ponadto, w nowej lokalizacji klienci znajdą również rosnącą gamę produktów dostępnych pod marką Primark Cares, co związane jest z dążeniami Primark, by uczynić bardziej zrównoważoną modę dostępną dla każdego. Już teraz prawie 40 proc. ubrań detalisty produkowanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub bardziej zrównoważonych źródeł.

Od otwarcia pierwszego sklepu Primark w Polsce minęły ponad dwa lata. 30 listopada sieć otworzy salon w Silesia City Center w Katowicach. Na początku tego roku Primark ogłosił również plany dotyczące otwarcia dwóch kolejnych lokalizacji w kraju w 2023 roku - w Magnolia Park we Wrocławiu i w Manufakturze w Łodzi, co oznacza, że sieć zwiększy swoją obecność w Polsce do sześciu lokalizacji.

Detalista kontynuuje również ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wchodząc na rynek rumuński jeszcze w tym roku, a następnie na Słowację w 2023 roku.

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70.000 pracowników w 14 krajach Europy i USA.

