Prawda o kupowaniu ubrań. Ekologia wciąż przegrywa z ceną

Przy zakupie ubrań ekologia dla konsumentów staje się ważniejsza niż unikalność czy prestiż, ale nadal jest daleko za ceną. Konsumenci już teraz, oprócz nowych ubrań, chętnie decydują się na zakup używanych produktów. Ponad połowa konsumentów kupowałaby ubrania nowe i używane w tym samym sklepie marki odzieżowej – wynika z z raportu Accenture „Drugie życie ubrań - Jak Polacy kupują, odsprzedają, naprawiają i pozbywają się ubrań?” , którego partnerem jest Fashion Revolution Polska.

Używane ubrania obok nowych kolekcji?

Filary modelu cyrkularnego branży modowej wg. Accenture

Badani wskazali także, że chcieliby zobaczyć ofertę używanych ubrań w swoich ulubionych sklepach, wystawioną obok nowej kolekcji. Ponad połowa (51 proc.) konsumentów kupowałaby ubrania zarówno nowe, jak i używane w tym samym sklepie marki odzieżowej.Osoby, które wzięły udział w badaniu są przekonane, że firmy odzieżowe powinny pomóc konsumentom w naprawie, odsprzedaży, utylizacji lub przekazywaniu niepotrzebnej odzieży.Osoby, które decydują się na naprawę, robią to głównie ze względów ekonomicznych (jest to tańsze niż zakup nowego produktu – 38 proc. ) lub są emocjonalnie przywiązane do posiadanej rzeczy (23 proc.). Aż 60 proc. konsumentów uważa, że marka, od której kupili ubranie lub buty powinna oferować naprawę produktu za dodatkową opłatą.– Wyniki naszego badania to wyraźny sygnał dla rynku, by zdynamizować procesy zmiany, w tym oprócz dodatkowych usług naprawczych, wprowadzić używane ubrania do obecnej oferty w sklepach stacjonarnych i wirtualnych, przestawić projektowanie produktów na zrównoważone oraz umożliwić właściwe zagospodarowanie niepotrzebnych rzeczy- stwierdził Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture.- Na pomoc przychodzi UE i jej dyrektywa nakazująca od 2025 r. selektywną zbiórkę tekstyliów w ramach odpadów komunalnych. Składowanie niepotrzebnych ubrań w wyznaczonych miejscach umożliwi ich ponowne wykorzystanie lub recykling – przekonuje Rafał Reif.Na podstawie analizy wyników badania Accenture wskazało cztery filary modelu cyrkularnego branży modowej.Pierwszy z nich to nowe modele biznesowe, czyli oferowanie przez marki modowe usług coraz bardziej pożądanych przez konsumentów, takich jak sprzedaż ubrań używanych, naprawa, wypożyczanie, a drugi to zrównoważone projektowanie produktów, tak by były trwałe, naprawialne i recyklingowalne.Natomiast trzeci filar modelu cyrkularnego branży modowej to wg. Accenture sprzątanie po sobie, czyli zagospodarowanie nadwyżek ubrań i odpadu tekstylnego przez marki, a czwarty to współpraca rynkowa pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz startupami „w celu stworzenia wygodnych i efektywnych mechanizmów dla marek i konsumentów".