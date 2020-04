Prezes CCC: najtrudniejsze za nami

Najtrudniejsze, czyli stabilizacja sytuacji finansowej firmy, już za nami. Jesteśmy dobrze przygotowani do funkcjonowania w rzeczywistości po odmrożeniu gospodarki - przekonuje prezes CCC Marcin Czyczerski.

Powrót tradycyjnej sprzedaży i wzmacnianie e-commerce

Teraz Grupa CCC stopniowo wznawia sprzedaż w tradycyjnym kanale, powoli otwierane są sklepy stacjonarne w Polsce, w dalszej kolejności ma to nastąpić w Czechach, Austrii i Szwajcarii.Jak wynika z danych pokazanych przez firmę, obecnie z 29 rynków offline, czyli tych ze stacjonarnymi sklepami, na których obecna jest obuwnicza grupa, funkcjonują zaledwie 3. Na 1211 sklepów z sieci CCC obecnie działają 132 i pierwsze wyniki pokazują, że ruch w nich jest mniejszy o ok. 50 proc., co jest trochę lepszym wynikiem niż szacowała firma.- W tym momencie głównym źródłem przychodów grupy stał się e-commerce, który praktycznie zastąpił sprzedaż detaliczną – wskazywał prezes CCC. Segment ten notuje imponujący rozwój. Dynamika wzrostu przychodów w kwietniu 2020 r. sięgnęła 63 proc.Przedstawiciele zarządu CCC podkreślali, że grupa cały czas realizuje strategię GO.22. Co prawda plan został zaburzony przez pandemię, ale kryzys nią wywołany potwierdził tylko słuszność jej założeń.Jednym ze skutków kryzysu wywołanego pandemią będą zmiany w łańcuchu produkcji, choć tu nie należy oczekiwać większych niespodzianek.- Jeszcze niedawno martwiliśmy się, czy w Chinach ruszy produkcja butów, teraz oni się martwią o to, czy my sprzedamy wyprodukowane u nich buty – mówił podczas konferencji prezes CCC.Teraz problemem są unieruchomione fabryki m.in. w Bangladeszu, ale zarząd CCC uspokaja, że nie ma zagrożenia dla planu produkcji.- Mamy moce produkcyjne w Polsce, które stopniowo otwieramy. W tej chwili nie ma również zagrożenia produkcji w Chinach. Większym zmartwieniem teraz jest, czy będziemy w stanie za towar zapłacić, ale i z tym sobie poradzimy – zapewniał podczas wideokonferencji prezes.