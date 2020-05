Prezes LPP: po bardzo udanym roku kryzys wymusił nowy scenariusz działania

W obliczu trudności z jakimi mierzyła się branża, z tym większą dumą i zadowoleniem mogę przyznać, że dla LPP rok 2019 był bardzo udany - napisał w komentarzu do rocznych wyników LPP prezes odzieżowej grupy Marek Piechocki. Jak podkreślił, w obecnej, kryzysowej sytuacji, wywołanej pandemią koronawirusa, Grupa LPP postanowiła stworzyć nowy scenariusz działania. Niezmiennie głównym celem na ten rok firmy pozostaje zachowanie płynności finansowej.

- W rok 2019 wkraczaliśmy mając świadomość ogromu stojących przed nami wyzwań: ograniczenie handlu w niedziele, intensywny rozwój sprzedaży wielokanałowej, rosnące oczekiwania klientów względem jakości oferty, jak i jej dostępności - napisał prezes Marek Piechocki w liście załączonym do raportu rocznego. - W obliczu trudności z jakimi mierzyła się branża, z tym większą dumą i zadowoleniem mogę przyznać, że dla LPP rok 2019 był bardzo udany.



- Niestety początek 2020 roku przyniósł na świecie niespodziewane zmiany, które zachwiały gospodarkami wszystkich krajów. Pandemia COVID-19 w dużej mierze dotknęła także nas. Wprowadzone niemal we wszystkich krajach ograniczenia rządowe dotyczące zamknięcia galerii handlowych, sprawiły, że 95 proc. naszych salonów z dnia na dzień przestała funkcjonować. Pomimo tak trudnej sytuacji jesteśmy dobrej myśli - przekazał akcjonariuszom Marek Piechocki.



Jak podkreślił, w tej kryzysowej sytuacji Grupa LPP postanowiła stworzyć nowy scenariusz działania.



- Dlatego skupiliśmy naszą uwagę na kilku filarach: wzmocnieniu kanału e-commerce, ścisłej dyscyplinie kosztowej, wprowadzeniu usprawnień w logistyce oraz efektywnym zarządzaniu zapasami. Bez względu na zaistniałe trudności, nadal będziemy kontynuować naszą strategię umacniania pozycji LPP. Zmianie ulegnie jedynie harmonogram realizacji naszych celów - informował prezes LPP.



Grupa podtrzymuje chęć zwiększania obecności na Bałkanach i debiutu w Macedonii Północnej.



- Równocześnie będziemy umacniać naszą pozycję na rynkach, gdzie dostrzegamy największy potencjał sprzedażowy m.in. w Europie Południowo- -Wschodniej i tam rozwijać sieć stacjonarną. Naszą przewagę konkurencyjną w dalszym ciągu chcemy budować też w obszarze Fashion Tech, dlatego podejmiemy kolejne działania w kierunku wdrażania technologii RFID w pozostałych markach. Będziemy również na bieżąco analizować korzyści wynikające z zastosowania tej technologii w pogłębianiu doświadczeń zakupowych naszych klientów oraz planujemy uruchomienie dostaw on-line bezpośrednio z salonu znajdującego się najbliżej klienta, zamiast z magazynów centralnych. Oszczędzi to czas, ograniczy koszty, a także zmniejszy emisje związane z transportem pojedynczego zamówienia - podsumował Piechocki.

Jeżeli chodzi o CAPEX, to został on zredukowany do ok. 400 mln zł - spadek o ok. 60 proc. rok do roku. Planowane wydatki na sklepy to ok. 300 mln zł, na obszar logistyki 50 mln zł, natomiast 50 mln zł na obszar IT.Spółka wskazała, że po wypowiedzeniu umów na 30 proc. wynajmowanej powierzchni, zmieniła warunki na bardziej korzystne na 10 proc. wynajmowanej powierzchni.Spoglądając na dalszą cześć bieżącego roku, spółka uwzględnia nowy model zachowań klientów po Covid-19, ponadto uwzględnia możliwą drugą falę zachorowań, zmiany w gospodarce i zdolności zakupowej klientów.Swoich szans LPP upatruje w udanych kolekcjach wszystkich marek - korzystny wskaźnik ceny do jakości, a także dalszym rozwoju e-commerce na nowych rynkach, wykorzystaniu wdrożenia RFiD do szybkiego rozwoju e-commerce. Celem grupy będzie zachowanie bezpiecznego bilansu i powrót do rozwoju po kryzysie.Spółka wskazała, że wykorzystanie wsparcia państw (dofinansowanie wynagrodzeń) oraz podjęte działania w zakresie obniżenia pensji przełożą się na miesięczne oszczędności z tytułu kosztów personelu w wysokości 37 mln zł.Na koniec stycznia sieć sprzedaży stacjonarnej liczyła 1.746 sklepów o łącznej powierzchni 1.230,9 tys. m kw. Jeśli chodzi o s sprzedaż on-line, to prowadzona ona była na 30 rynkach.