Prezes Prady w ciągu trzech lat przekaże swoje stanowisko synowi

Dyrektor generalny Prady Patrizio Bertelli planuje w ciągu najbliższych trzech lat powierzyć swojemu synowi Lorenzo kierownictwo włoskiej firmy modowej. Zmiana pokoleniowa ma na celu utrzymanie spółki pod kontrolą rodziny.

- Lorenzo ma właściwe nastawienie do pracy - powiedział Patrizio Bertelli.



33-letni Lorenzo jest synem Bertelli i Miuccii Prady, którzy stworzyli w Mediolanie jedną z najbardziej prestiżowych grup modowych na świecie. - To do niego należy decyzja, kiedy przejąć kontrolę - stwierdził Bertelli.

Plan sukcesji jest jak dotąd najbardziej wyraźnym sygnałem, że rodzina zamierza pozostać przy sterach w spółce.



- Prada nie ma zamiaru łączyć się z żadnym z globalnych koncernów - powiedział Bertelli.



Dodał też, że firma nie szuka inwestora finansowego, ponieważ nie potrzebuje dodatkowego kapitału. Rodzina jest właścicielem około 80 proc. notowanej na giełdzie w Hongkongu Prady.



Patrizio Bertelli podkreślił, że oddanie kontroli nad firmą byłoby dla niego nie do przyjęcia. - Zawsze interesowało mnie kupowanie, nigdy sprzedawanie - powiedział.



Uważa też, że ​​Prada, która 20 z 23 zakładów produkcyjnych ma we Włoszech, może skupić małe włoskie firmy tekstylne.



Zanim w 2017 r. Lorenzo Bertelli został specjalistą do spraw marketingu i komunikacji, był kierowcą samochodu rajdowego.

