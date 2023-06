Primark otwiera nowe sklepy

Primark, międzynarodowy detalista odzieżowy, rozszerza swoją sieć sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno na nowych rynkach, jak i na tych, na których jest już obecny.

Marka niedawno otworzyła swój pierwszy sklep w Bratysławie na Słowacji - 16. rynku jej globalnej działalności.

W zeszłym tygodniu Primark uruchomił drugi sklep w Bukareszcie w Rumunii.

Nowe lokalizacje Primark na Słowacji i w Rumunii zajmują ponad 3 200 m2 powierzchni handlowej i znajdują się w popularnych centrach handlowych - Eurovea w Bratysławie i AFI Cotroceni w Bukareszcie.

Klienci mogą teraz kupować najnowsze letnie kolekcje, a także podstawowe produkty, takie jak t-shirty, sukienki i dżinsy z kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej, jak również kosmetyki i artykuły wyposażenia domu w przystępnych cenach.

Europa Środkowo-Wschodnia jest kluczowym regionem w strategii rozwoju spółki Primark

Sklepy oferują również odzież dostępną w ramach rozwijającej się marki Primark Cares, która związana jest z zobowiązaniem firmy do tworzenia bardziej zrównoważonych produktów, na które każdy może sobie pozwolić. Już teraz 50 proc. ubrań Primark wytwarzanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł, a detalista zobowiązał się podwoić tę liczbę do 2030 roku.

Europa Środkowo-Wschodnia jest kluczowym regionem w strategii rozwoju spółki Primark, a oprócz sklepów w Bratysławie i Bukareszcie, jeszcze w tym roku marka powiększy swoją sieć o dwie nowe lokalizacje w Polsce - Łódź i Wrocław. Ich otwarcie planowane jest w nadchodzących miesiącach. Detalista ogłosił również, że w 2024 roku otworzy swój pierwszy sklep na Węgrzech.

- Europa Środkowo-Wschodnia jest strategicznym obszarem dla rozwoju Primarku. Nieustannie obserwujemy duże zainteresowanie klientów naszą unikalną ofertą, dlatego chcemy wzmocnić ekspansję, by docierać do jeszcze większej liczby osób - zaznacza Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark. - Dążymy również do utrzymania wysokich standardów obsługi klienta i zapewnienia odwiedzającym niezapomnianych doświadczeń zakupowych, które są kluczowym elementem naszej działalności. Po wejściu na rynek węgierski w przyszłym roku, nasza sieć powiększy się do 13 sklepów na sześciu różnych rynkach regionu CEE. Ponadto, do końca 2026 roku planujemy osiągnąć liczbę 530 lokalizacji na całym świecie - dodaje Maciej Podwojski.

Zeszły tydzień był znaczący dla międzynarodowej ekspansji Primarku, który w ciągu trzech dni otworzył cztery nowe sklepy w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz jeden powiększony salon w Wielkiej Brytanii o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej ponad 12 600 m2. W otwarcia te marka zainwestowała łącznie ponad 50 milionów euro i zwiększyła całkowitą liczbę sklepów Primark na świecie do 425.

Primark zatrudnia ponad 70 000 pracowników w 16 krajach Europy i USA

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70 000 pracowników w 16 krajach Europy i USA. Założony w Irlandii w 1969 roku pod marką Penneys, dąży do zapewnienia przystępnych cenowo wyborów dla każdego, od artykułów codziennego użytku po wyróżniającą się stylem odzież damską, męską i dziecięcą, jak również kosmetyki, artykuły wyposażenia domu i akcesoria.

Skupiając się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń w sklepach, Primark kontynuuje ekspansję na nowych i istniejących rynkach, a do końca 2026 r. sieć chce posiadać 530 sklepów, włączając w to planowane w najbliższym czasie wejście na Węgry.

Primark dąży do tego, aby bardziej zrównoważona moda była dostępna dla każdego. Ambicją firmy jest zapewnienie większej trwałości odzieży, ochrona życia na Ziemi i poprawa życia ludzi tworzących produkty marki. W ramach tych działań, firma ogłosiła szereg zobowiązań, które zamierza zrealizować do 2030 roku. Obejmują one m.in. wytwarzanie wszystkich ubrań marki z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony, projektowanie odzieży w sposób umożliwiający jej późniejszy recykling.

