Primark otwiera trzeci sklep w Polsce. Marka zapowiada dalszą ekspansję

Primark, międzynarodowa marka odzieżowa działająca pod hasłem Amazing Fashion at Amazing Prices (Niesamowita moda w niesamowitych cenach), zapowiada otwarcie kolejnego sklepu w Polsce. Będzie on zlokalizowany w centrum handlowym Bonarka City Center, którego właścicielem jest Nepi Rockcastle. Będzie to trzecia placówka Primark w Polsce i pierwsza w Krakowie.

Primark otwiera sklep na 3,8 tys. mkw. powierzchni handlowej rozłożonej na dwóch piętrach, na której klienci będą mogli kupić asortyment znajdujący się w ofercie marki.

Primark będzie rekrutować pracowników na różne stanowiska w sklepie, w tym kierownicze, a także doradców klienta, pracowników magazynu oraz kas i na stanowiska związane z visual merchandisingiem.

W zeszłym roku Primark otworzył swój pierwszy sklep w Polsce w Galerii Młociny w Warszawie, drugi został otwarty w Poznaniu na początku tego miesiąca. Firma ogłosiła też plany otwarcia sklepu w Katowicach w 2022 roku.

