Primark rozbudowuje swoją sieć w Polsce

Międzynarodowa marka odzieżowa Primark planuje otwarcia dwóch nowych sklepów w Polsce – w Łodzi i Wrocławiu. Dzięki temu do końca 2023 roku liczba salonów marki w Polsce wzrośnie do co najmniej sześciu - poinformowała spółka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl