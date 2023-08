Primark zamyka sklepy w Niemczech, a otwiera w Polsce

Irlandzka sieć odzieżowa Primark, która podbiła serca klientów niskimi cenami, otworzyła sklep we Wrocławiu. To już piąta lokalizacja w Polsce. Inwestycja pochłonęła 10 mln euro.

Pierwszy sklep Primark na Dolnym Śląsku stworzył ponad 150 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki.

Sieć zapowiada już kolejną lokalizację w Polsce. Nowy sklep Primark zostanie otwarty 19 września w Łodzi.

Primark, rozwijając swoją sieć w Europie Środkowo-Wschodniej, optymalizuje biznes na zachodzie kontynentu. Firma zamknęła właśnie kilka placówek w Niemczech.

Primark otworzył 23 sierpnia swój najnowszy sklep w Polsce, zlokalizowany w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Detalista zainwestował ponad 10 milionów euro w nowy sklep, w którym zatrudnienie znajdzie 150 osób.

Jest to pierwszy sklep tej marki, w którym – obok tradycyjnych kas – zainstalowane zostały kasy samoobsługowe, co ma ułatwić proces zakupowy.

Primark we Wrocławiu zajmuje łącznie 3700 mkw. powierzchni handlowej na dwóch kondygnacjach. Marka oferuje klientom modę w atrakcyjnych cenach, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu.

Otwarcie we Wrocławiu to kolejny etap ekspansji irlandzkiej sieci w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie obecnie detalista posiada 11 sklepów na pięciu rynkach. Ponadto Primark ogłosił, że jego kolejny sklep w regionie powstanie również w Polsce, w łódzkiej Manufakturze. Otwarcie zaplanowano na 19 września br.

Oprócz nowo otwartego salonu we Wrocławiu, Primark posiada cztery lokalizacje w Polsce: w Galerii Młociny w Warszawie, Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie oraz Silesia City Center w Katowicach. W przyszłym roku detalista rozszerzy swoją działalność również na Węgry, dzięki czemu liczba sklepów Primark w regionie CEE wzrośnie do 13 na sześciu rynkach.

Równolegle Primark prowadzi optymalizację swojej sieci w Europie Zachodniej. Wiosną zostało ogłoszone zamknięcie czterech sklepów tej marki w Niemczech w ramach optymalizacji sieci. Eksperci upatrują w tym kryzysu marki, która wciąż nie weszła w e-commerce i nie prowadzi sprzedaży online, jak wielu innych detalistów.

Fakt, Primark pozostaje mocno w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o sprzedaż internetową. Niedawno została uruchomiona dopiero witryna internetowa marki, która umożliwia jedynie przeglądanie asortymentu online oraz sprawdzanie dostępności produktów w ich lokalnym sklepie przed planowaną wizytą.

Primark Stores Limited to irlandzkie przedsiębiorstwo odzieżowe zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży, należące do koncernu Associated British Foods. Na swoim krajowyum rynku Primark operuje pod nazwą Penneys.